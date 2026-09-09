Türkiye’nin PISA başarısı gölgesinde büyüyen eşitsizlik: Sosyoekonomik makas açılıyor

“Türkiye’nin PISA sonuçları gerçekten bir başarı hikayesi. OECD’nin Uluslararsı Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçları açıklandı, Türkiye’nin başarılı olduğunu gösteren veriler var. Ama çözüm bulunması gereken noktalar da var. Örneğin Türkiye’nin fen puanı 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor, okuma puanı 16 puan yükseliyor, matematik puanı ise 8 puan artıyor. Devlet okulları özel okullarla karşılaştırıldığında daha başarılı bir noktada. Uzmanlar ise Türkiye’deki ilerlemenin iki boyutlu olduğunu söylüyor. Evet başarı seviyesi iyi ama dünya ile karşılaştırdığımızda bu bir ilerleme mi yoksa dünyadaki gerilemeden mi kaynaklanıyor ona bakmak lazım. Dünya medyasında bu sonuçlar endişe verici olarak görülüyor. Kısa videoların, hızlı sosyal medya ve yapay zekanın OECD ortalamasının düşmesine neden olduğu söyleniyor. Okuma ve matematik ortalamalarının dünyada gerilediği belirtiliyor. Yapay zeka kullanımı arttıkça okuduğunu anlama kabiliyetinin de düştüğü vurgulanıyor. OECD ortalamasının çok hızlı düşüyor olması bir yanılgıya neden olabilir mi diye bakmak lazım. Türkiye’de başarı yükseliyor evet ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda bir güçlenme var ama tabanda da aynı artışın yaşanması gerekiyor. Aksi takdirde kendi kendimizi dünya ortalamasının üzerine çıktık diye alkışlıyoruz. Geleceği inşa etmek adına dip dalgayı da doğru okumak gerekiyor. O yükselişi dezavantajlı gruplarla beraber yaşamazsak bu ortalamalar yeterli olmayacak”