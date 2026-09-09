https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/renault-iscilerinden-silah-uretimine-tepki-1108639922.html

Renault işçilerinden silah üretimine tepki

Renault işçilerinden silah üretimine tepki

Sputnik Türkiye

Fransa merkezli otomotiv devi Renault'da çalışan işçilerin, fabrikalarda otomobil yerine silah üretilmesine karşı çıktığı bildirildi. CGT Sendikası Temsilcisi... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T23:21+0300

2026-09-09T23:21+0300

2026-09-09T23:21+0300

dünya

fransa

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cgt

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sendika

silah

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Fransız LCI televizyonuna konuşan Renault bünyesindeki Genel İş Konfederasyonu (CGT) Sendikası Temsilcisi Floran Grimaldi, şirketin tesislerinde silah üretimine geçilmesi planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çok sayıda çalışanın otomobil üretmek için işe girdiğini ve silah sanayisinde görev almak istemediğini vurgulayan Grimaldi, savunma harcamalarına milyarlarca euro aktarılırken eğitim, sağlık ve itfaiye gibi temel hizmet alanlarının ek kaynağa muhtaç bırakıldığını ifade etti."Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız" tehdidiSilah montajında çalışmayı reddeden işçilere yönetim tarafından baskı yapıldığını belirten Grimaldi, "Çalışanlara 'Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız' denilerek bıçak kemiğe dayandırılıyor. İnsanlar doğrudan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor" ifadelerini kullandı.Fransız basını, Renault’nun ocak ayında Fransız ordusu için insansız hava aracı (İHA) üretimine yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/abden-ukraynaya-61-milyar-euroluk-silah-butcesi-1108192850.html

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fransa, renault, lci, cgt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sendika, silah