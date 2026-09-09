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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/renault-iscilerinden-silah-uretimine-tepki-1108639922.html
Renault işçilerinden silah üretimine tepki
Renault işçilerinden silah üretimine tepki
Sputnik Türkiye
Fransa merkezli otomotiv devi Renault'da çalışan işçilerin, fabrikalarda otomobil yerine silah üretilmesine karşı çıktığı bildirildi. CGT Sendikası Temsilcisi... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T23:21+0300
2026-09-09T23:21+0300
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Fransız LCI televizyonuna konuşan Renault bünyesindeki Genel İş Konfederasyonu (CGT) Sendikası Temsilcisi Floran Grimaldi, şirketin tesislerinde silah üretimine geçilmesi planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çok sayıda çalışanın otomobil üretmek için işe girdiğini ve silah sanayisinde görev almak istemediğini vurgulayan Grimaldi, savunma harcamalarına milyarlarca euro aktarılırken eğitim, sağlık ve itfaiye gibi temel hizmet alanlarının ek kaynağa muhtaç bırakıldığını ifade etti."Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız" tehdidiSilah montajında çalışmayı reddeden işçilere yönetim tarafından baskı yapıldığını belirten Grimaldi, "Çalışanlara 'Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız' denilerek bıçak kemiğe dayandırılıyor. İnsanlar doğrudan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor" ifadelerini kullandı.Fransız basını, Renault’nun ocak ayında Fransız ordusu için insansız hava aracı (İHA) üretimine yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/abden-ukraynaya-61-milyar-euroluk-silah-butcesi-1108192850.html
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fransa, renault, lci, cgt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sendika, silah
fransa, renault, lci, cgt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sendika, silah

Renault işçilerinden silah üretimine tepki

23:21 09.09.2026
© AFP 2023 / Bertrand GuayRenault - logo
Renault - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AFP 2023 / Bertrand Guay
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Fransa merkezli otomotiv devi Renault'da çalışan işçilerin, fabrikalarda otomobil yerine silah üretilmesine karşı çıktığı bildirildi. CGT Sendikası Temsilcisi Floran Grimaldi, üretimi reddeden personelin işten çıkarılmakla tehdit edildiğini belirtti.
Fransız LCI televizyonuna konuşan Renault bünyesindeki Genel İş Konfederasyonu (CGT) Sendikası Temsilcisi Floran Grimaldi, şirketin tesislerinde silah üretimine geçilmesi planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çok sayıda çalışanın otomobil üretmek için işe girdiğini ve silah sanayisinde görev almak istemediğini vurgulayan Grimaldi, savunma harcamalarına milyarlarca euro aktarılırken eğitim, sağlık ve itfaiye gibi temel hizmet alanlarının ek kaynağa muhtaç bırakıldığını ifade etti.

"Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız" tehdidi

Silah montajında çalışmayı reddeden işçilere yönetim tarafından baskı yapıldığını belirten Grimaldi, "Çalışanlara 'Ya silah üretirsiniz ya da fabrikayı kapatırız' denilerek bıçak kemiğe dayandırılıyor. İnsanlar doğrudan işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor" ifadelerini kullandı.
Fransız basını, Renault’nun ocak ayında Fransız ordusu için insansız hava aracı (İHA) üretimine yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
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