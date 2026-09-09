Prof. Dr. Gökçe: ‘Rusya’ya yaptırımlar Alman ekonomisini vurdu, AfD’nin yükselişi tesadüf değil’

“Başta AfD’yi ‘sağ’ olarak nitelendiriyorsunuz ama savunduğu politikalara bakmak gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini, Almanya’nın ulusal çıkarlarının ve egemenliğinin korunmasını, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasını isteyen bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor. Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını istediğini görüyoruz. Savaşın büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarına aykırı olduğunu ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atabileceğini söylüyor. Alman sanayisinin bugünkü seviyesine gelmesinde Rusya’dan sağlanan ucuz enerjinin desteğini öne çıkarıyorlar.

AfD, Ukrayna’ya “Avrupa Birliği’ne ya da NATO’ya üye ol” demiyor. Zaten savaşın nedenini de Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmak istenmesi olarak değerlendiriyor. Rusya’ya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını talep ediyor. Çünkü Almanya’nın Rus gazına ihtiyacı var. Almanya yaptırımları uyguluyor ama sonuçta kaybeden yine Almanya oluyor.

Alman sanayicileri de AfD’ye sıcak bakmaya başladı. Çünkü sanayici, istikrarlı ve barış içinde yaşayan bir ülke ister. Ham maddeye rahat ve düşük maliyetle ulaşmak, bunları işleyebilmek için de ucuz enerjiye sahip olmak ister. Siz bütün bunları Ukrayna üzerinden ABD’nin ya da İngiltere’nin istediğini yapmak için pahalı hale getirirseniz sonuç ne olur? Bakın, Volkswagen fabrikaları füze rampaları ve bunların parçalarını üreten tesislere dönüşüyor. Buradan Amerika kazanıyor. Almanya da bir miktar para kazanabilir ama bu kez Alman otomotiv sanayisinin ne olacağı sorusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Alman sanayicisinin AfD’ye destek vermesi önemli. AfD’nin politikaları da Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeriyor.”