https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kizini-kaybeden-aileden-para-istendi-tepkiler-geri-adim-attirdi-1108627945.html

Kızını kaybeden aileden para istendi, tepkiler geri adım attırdı

Kızını kaybeden aileden para istendi, tepkiler geri adım attırdı

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ailesinden sigorta şirketinin para istediğini... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T15:21+0300

2026-09-09T15:21+0300

2026-09-09T15:21+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in İstanbul’un Pendik ilçesinde 18 Mayıs 2025’te otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sigorta şirketinin aldığı skandal kararla ilgili aktarımlar yaptı.Sigorta şirketinin Dinç’in ailesinden Öykü’ye çarpan otomobilin hasar bedelinin faiziyle birlikte kendilerinden tahsil edilmesini istediğini belirten Aslan, “Sigorta şirketi aileden 63 bin TL tutarında bir icra talep etmiş. Ailenin itirazı ve sosyal medyanın tepkileri sonucu şirket geri çekildi” dedi.Dinç’in babasının ‘Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını bizden tahsil etmek istediler’ dediğini aktaran Aslan, “Daha ortada mahkeme, karar ve kusur tespiti yokken şirket hesap kitap peşinde. Suçlu olan 14 yaşındaki Öykü imiş gibi aracın hasarıyla ilgili olarak para istiyorlar” ifadelerini kullandı. Aslan; şirketin sosyal medyadaki tepkilerin ardından şirketin geri adım attığını da belirtti.Ne olmuştu?İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 Mayıs 2025'te Ömer Faruk Ballı isimli kişinin kullandığı otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetti. 19 Mayıs tarihinde tutuklanan Ballı, iki gün sonra suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.Dinç’in ölümüne ilişkin bir buçuk yıldır adalet mücadelesini sürdüren aile, dördüncü duruşmanın görüleceği 11 Eylül'ü bekliyor.

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2026

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