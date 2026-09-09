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Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta
Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta
Sputnik Türkiye
Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yine tırmanışa geçti. Gün içi artışı yüzde 4'ü aşan gazın bin metreküp fiyatı 950 dolar sınırını geçerek son ayların en... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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avrupa
doğalgaz
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Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğalgaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar, 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı.Piyasalarda yukarı yönlü ibreLondra ICE borsasından alınan verilere göre, Avrupa'nın en önemli doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar güne 937.7 dolarseviyesinden (yüzde 2.9 artışla) hızlı bir giriş yaptı.Gün içinde alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar adım adım yukarı taşındı:Bir önceki işlem gününü 911,5 dolar seviyesinden kapatan doğalgaz fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.
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avrupa, doğalgaz
avrupa, doğalgaz

Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta

12:20 09.09.2026 (güncellendi: 12:21 09.09.2026)
© AFP 2023 / JOE KLAMARdoğalgaz Avrupa
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yine tırmanışa geçti. Gün içi artışı yüzde 4'ü aşan gazın bin metreküp fiyatı 950 dolar sınırını geçerek son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğalgaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar, 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı.

Piyasalarda yukarı yönlü ibre

Londra ICE borsasından alınan verilere göre, Avrupa'nın en önemli doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar güne 937.7 dolarseviyesinden (yüzde 2.9 artışla) hızlı bir giriş yaptı.
Gün içinde alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar adım adım yukarı taşındı:
TSİ 09.00: 940.2 dolar (yüzde 3.2 artış)
TSİ 10.58: 950.1 dolar (yüzde 4.2 artış)
Bir önceki işlem gününü 911,5 dolar seviyesinden kapatan doğalgaz fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.
Petrol varili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
EKONOMİ
Petrol fiyatları 100 doları aştı: Hürmüz krizi yüzünden tırmanıyor
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