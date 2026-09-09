https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avrupada-dogalgaz-alarmi-fiyatlar-yeniden-tirmanista-1108619189.html
Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta
Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta
Sputnik Türkiye
Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yine tırmanışa geçti. Gün içi artışı yüzde 4'ü aşan gazın bin metreküp fiyatı 950 dolar sınırını geçerek son ayların en... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:21+0300
ekonomi̇
avrupa
doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_096ea29d00c8381dd3f958d5cc1e26ad.jpg
Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğalgaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar, 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı.Piyasalarda yukarı yönlü ibreLondra ICE borsasından alınan verilere göre, Avrupa'nın en önemli doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar güne 937.7 dolarseviyesinden (yüzde 2.9 artışla) hızlı bir giriş yaptı.Gün içinde alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar adım adım yukarı taşındı:Bir önceki işlem gününü 911,5 dolar seviyesinden kapatan doğalgaz fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/petrol-fiyatlari-100-dolari-asti-hurmuz-gerilimi-tirmaniyor-1108617625.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_636835f556ec6023c71544412e3ec6cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, doğalgaz
Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta
12:20 09.09.2026 (güncellendi: 12:21 09.09.2026)
Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yine tırmanışa geçti. Gün içi artışı yüzde 4'ü aşan gazın bin metreküp fiyatı 950 dolar sınırını geçerek son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğalgaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar, 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı.
Piyasalarda yukarı yönlü ibre
Londra ICE borsasından alınan verilere göre, Avrupa'nın en önemli doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar güne 937.7 dolarseviyesinden (yüzde 2.9 artışla) hızlı bir giriş yaptı.
Gün içinde alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar adım adım yukarı taşındı:
TSİ 09.00:
940.2 dolar (yüzde 3.2 artış)
TSİ 10.58:
950.1 dolar (yüzde 4.2 artış)
Bir önceki işlem gününü 911,5 dolar seviyesinden kapatan doğalgaz fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.