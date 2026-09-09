https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avrupada-dogalgaz-alarmi-fiyatlar-yeniden-tirmanista-1108619189.html

Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta

Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar yeniden tırmanışta

Sputnik Türkiye

Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları yine tırmanışa geçti. Gün içi artışı yüzde 4'ü aşan gazın bin metreküp fiyatı 950 dolar sınırını geçerek son ayların en... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T12:20+0300

2026-09-09T12:20+0300

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ekonomi̇

avrupa

doğalgaz

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Avrupa enerjide bir kez daha hareketli günler yaşıyor. Kıta genelinde doğalgaz fiyatları borsa işlemlerinde sert bir tırmanışa geçti. Fiyatlar, 23 Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez bin metreküp başına 950 dolar eşiğini geride bıraktı.Piyasalarda yukarı yönlü ibreLondra ICE borsasından alınan verilere göre, Avrupa'nın en önemli doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar güne 937.7 dolarseviyesinden (yüzde 2.9 artışla) hızlı bir giriş yaptı.Gün içinde alımların hız kazanmasıyla birlikte fiyatlar adım adım yukarı taşındı:Bir önceki işlem gününü 911,5 dolar seviyesinden kapatan doğalgaz fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerine yönelik endişeleri yeniden tırmandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/petrol-fiyatlari-100-dolari-asti-hurmuz-gerilimi-tirmaniyor-1108617625.html

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avrupa, doğalgaz