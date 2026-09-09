“Avrupa’da ‘Avrupa Baharı’ süreci başlayabilir, darbeler görmek mümkün”

“Sahaya baktığımız zaman kaybeden bir Kiev yönetimini görüyoruz. Odessa ve diğer limanlar üzerinden lojistik hatları kesilmiş bir Kiev yönetimi var. ABD ve Avrupa arasında çelişkiler yaşanıyor. Trump’ın damadı ve özel temsilcisinin ziyaretlerini bu kapsamda değerlendirmekte fayda var. Zelenskiy’nin Rusya’ya verdiği 40 günlük bir süre vardı ve bunu denediler. Rusya’ya dönük saldırılar oldu ve sonuç alamadılar toprak kaybetmeye de devam ediyorlar. Şu an kışa giriliyor ve kışın sert geçtiği bir coğrafya bu. Ukrayna ordusunun personel sayısı ve teçhizatta da zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Belki de Amerikalı yetkililer bu ziyaretleri Kiev’de ani bir düşüşün önünü kesmek için sıklaştırdılar. CIA Başkanı ile aynı zamanda Vatikan’ın bir temsilcisi de Moskova’yı ziyaret etmişti. Bunlar özel askeri operasyonun başlamasından sonraki ilk ziyaretlerdi. Ortada bir talep var ve bunu değerlendirirken sahadaki gerçekliğe bakıyoruz. Kiev kaybederken Avrupa ile sertleşen bir Rusya var. Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında ilişkiler geriliyor. Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner’in Moskova’ya dönük ziyaretlerini de bu gelişmeler ışığında değerlendirmek doğru olacaktır. Altyapı tesislerinin hedef alınması basına da yansımıştı. Moskova ve diğer şehirlerde sivil araçlar için benzin sıkıntısına sebep oldu. Lojistik ve üretimde aksamalar yaşandı. Üretim yapan tesisler de hedef alındı. Evlere servis yapan kurumların depoları da hedef alındı. Ruslar bu servisleri çok fazla kullanılıyor. Bankalarda kuyruk olduğu ve insanların sefil halde olduğu yönünde propagandalar yapılıyor ancak Rusya’da durumun böyle olmadığını sokağa çıkınca anlıyorsunuz. Askeri operasyon başlayınca da buradaydım ve kuyruk bekledim gerçekten. Ancak bunun böyle olmadığını gördüm. Rusya bunlara toplumsal olarak hazır. Belli noktalarda zarar görüyor Rusya ancak Batı basınında verildiği gibi büyük yapısal problemler yok.”