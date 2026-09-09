Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/1980lerin-ozenilecek-bir-tarafi-yok-1108634598.html
‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’
‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, yapay zekayla yapılan 80’ler akımının psikolojik yönü oldu. Ayan, “80’leri yaşamış... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:33+0300
2026-09-09T17:33+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Yapay zekâyla yeniden popülerleşen 80’ler akımı, yalnızca bir moda trendi mi, yoksa geçmişe duyulan özlemin yeni bir yansıması mı? Gazeteci Serhat Ayan, 80’lerin hiç yaşanmamış olmasına rağmen özellikle gençler tarafından idealize edilmesini psikolojik açıdan değerlendirdi.Ayan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka

‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’

17:33 09.09.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, yapay zekayla yapılan 80’ler akımının psikolojik yönü oldu. Ayan, “80’leri yaşamış biri olarak söylüyorum, hiç özenilecek bir tarafı yok” dedi.
Yapay zekâyla yeniden popülerleşen 80’ler akımı, yalnızca bir moda trendi mi, yoksa geçmişe duyulan özlemin yeni bir yansıması mı?
Gazeteci Serhat Ayan, 80’lerin hiç yaşanmamış olmasına rağmen özellikle gençler tarafından idealize edilmesini psikolojik açıdan değerlendirdi.
Ayan, şöyle konuştu:
“80’leri yaşadım ve o halden kurtulabilmek için, 80’leri bitirebilmek için ömrümü feda ettim, peki size ne oluyor? Siz oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Asıl soru şu, neden 80’ler? Neden insanlar kendini 1960’larda değil de 80’de görmek istiyor? Bunun bir sebebi var, 1980’ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, neon renkler, kot pantolonlar… Şimdi 50’li yaşlarda olanlar beni dinliyorsa ‘ah o makyajlar’ diyorlardır. Aklıma bir soru geliyor, hiç yaşamadığınız 1980’leri özlemek ve oraya bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Uzmanlara danıştım ‘Hayır bu bir psikolojik bozukluk değil, nostalji kelimesi ilk çıktığında hastalık olarak kullanıldı” diye yanıt aldım. Modern psikolojide ise nostalji ruhsal hastalık olarak adlandırılmıyor. 20 yaşındaki birinin 1980’leri özlemesi kabul edin biraz tuhaf. 1980’leri idealize ediyorlar. 80’leri yoğun yaşamış biri olarak söylüyorum ki hiç özenilecek bir tarafı yok”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала