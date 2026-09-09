‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’

“80’leri yaşadım ve o halden kurtulabilmek için, 80’leri bitirebilmek için ömrümü feda ettim, peki size ne oluyor? Siz oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Asıl soru şu, neden 80’ler? Neden insanlar kendini 1960’larda değil de 80’de görmek istiyor? Bunun bir sebebi var, 1980’ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, neon renkler, kot pantolonlar… Şimdi 50’li yaşlarda olanlar beni dinliyorsa ‘ah o makyajlar’ diyorlardır. Aklıma bir soru geliyor, hiç yaşamadığınız 1980’leri özlemek ve oraya bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Uzmanlara danıştım ‘Hayır bu bir psikolojik bozukluk değil, nostalji kelimesi ilk çıktığında hastalık olarak kullanıldı” diye yanıt aldım. Modern psikolojide ise nostalji ruhsal hastalık olarak adlandırılmıyor. 20 yaşındaki birinin 1980’leri özlemesi kabul edin biraz tuhaf. 1980’leri idealize ediyorlar. 80’leri yoğun yaşamış biri olarak söylüyorum ki hiç özenilecek bir tarafı yok”