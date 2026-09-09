https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/1980lerin-ozenilecek-bir-tarafi-yok-1108634598.html
‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’
‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, yapay zekayla yapılan 80’ler akımının psikolojik yönü oldu. Ayan, “80’leri yaşamış... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T17:33+0300
2026-09-09T17:33+0300
2026-09-09T17:33+0300
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Yapay zekâyla yeniden popülerleşen 80’ler akımı, yalnızca bir moda trendi mi, yoksa geçmişe duyulan özlemin yeni bir yansıması mı? Gazeteci Serhat Ayan, 80’lerin hiç yaşanmamış olmasına rağmen özellikle gençler tarafından idealize edilmesini psikolojik açıdan değerlendirdi.Ayan, şöyle konuştu:
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
‘1980’lerin özenilecek bir tarafı yok’
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, yapay zekayla yapılan 80’ler akımının psikolojik yönü oldu. Ayan, “80’leri yaşamış biri olarak söylüyorum, hiç özenilecek bir tarafı yok” dedi.
Yapay zekâyla yeniden popülerleşen 80’ler akımı, yalnızca bir moda trendi mi, yoksa geçmişe duyulan özlemin yeni bir yansıması mı?
Gazeteci Serhat Ayan, 80’lerin hiç yaşanmamış olmasına rağmen özellikle gençler tarafından idealize edilmesini psikolojik açıdan değerlendirdi.
“80’leri yaşadım ve o halden kurtulabilmek için, 80’leri bitirebilmek için ömrümü feda ettim, peki size ne oluyor? Siz oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Asıl soru şu, neden 80’ler? Neden insanlar kendini 1960’larda değil de 80’de görmek istiyor? Bunun bir sebebi var, 1980’ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, neon renkler, kot pantolonlar… Şimdi 50’li yaşlarda olanlar beni dinliyorsa ‘ah o makyajlar’ diyorlardır. Aklıma bir soru geliyor, hiç yaşamadığınız 1980’leri özlemek ve oraya bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Uzmanlara danıştım ‘Hayır bu bir psikolojik bozukluk değil, nostalji kelimesi ilk çıktığında hastalık olarak kullanıldı” diye yanıt aldım. Modern psikolojide ise nostalji ruhsal hastalık olarak adlandırılmıyor. 20 yaşındaki birinin 1980’leri özlemesi kabul edin biraz tuhaf. 1980’leri idealize ediyorlar. 80’leri yoğun yaşamış biri olarak söylüyorum ki hiç özenilecek bir tarafı yok”