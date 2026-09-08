https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/suresiz-nafaka-duzenlemesi-hayata-gecirilecek-detaylar-neler-1108593877.html

Süresiz nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek: Detaylar neler?

Süresiz nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek: Detaylar neler?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, ekim ayında hayata geçirilecek süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarında “Evlilik altı ay ya da bir yıl sürse... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T14:56+0300

2026-09-08T14:56+0300

2026-09-08T14:56+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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akın gürlek

nafaka

süresiz nafaka

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Ankara 2 No’lu Barosu Adli Yıl Açılış Programı’nda yaptığı açıklamalar sırasında değindiği süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarda bulundu.Düzenlemenin ekim ayında hayata geçirileceğini söyleyen Aslan, “Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek” dedi.Ek nafaka süresiyle ilgili de detaylar paylaşan Aslan, şunları söyledi:“Toplu ödenmesine karar verilebilecek”Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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