https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/suresiz-nafaka-duzenlemesi-hayata-gecirilecek-detaylar-neler-1108593877.html
Süresiz nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek: Detaylar neler?
Süresiz nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek: Detaylar neler?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, ekim ayında hayata geçirilecek süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarında “Evlilik altı ay ya da bir yıl sürse... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T14:56+0300
2026-09-08T14:56+0300
2026-09-08T14:56+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Ankara 2 No’lu Barosu Adli Yıl Açılış Programı’nda yaptığı açıklamalar sırasında değindiği süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarda bulundu.Düzenlemenin ekim ayında hayata geçirileceğini söyleyen Aslan, “Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek” dedi.Ek nafaka süresiyle ilgili de detaylar paylaşan Aslan, şunları söyledi:“Toplu ödenmesine karar verilebilecek”Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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Süresiz nafaka düzenlemesi hayata geçirilecek: Detaylar neler?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, ekim ayında hayata geçirilecek süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarında “Evlilik altı ay ya da bir yıl sürse de kadına en az beş yıl süreyle nafaka verilecek” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Ankara 2 No’lu Barosu Adli Yıl Açılış Programı’nda yaptığı açıklamalar sırasında değindiği süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili aktarımlarda bulundu.
Düzenlemenin ekim ayında hayata geçirileceğini söyleyen Aslan, “Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek” dedi.
Ek nafaka süresiyle ilgili de detaylar paylaşan Aslan, şunları söyledi:
“Toplu ödenmesine karar verilebilecek”
“Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek”
Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Avukatlarımızın zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz”