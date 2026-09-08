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Mısır'da 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu: Duvarlardaki renkler hala korunuyor
Mısır'da 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu: Duvarlardaki renkler hala korunuyor
Sputnik Türkiye
İspanyol ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'ın Sakkara nekropolünde yaklaşık 4 bin 400 yıllık, iki mezar şapeli bulunan ve bazı duvar resimlerinin orijinal... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, fotoğraf, mısır, i̇spanya, antik, фото
fotoğraf, fotoğraf, mısır, i̇spanya, antik, фото

Mısır'da 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu: Duvarlardaki renkler hala korunuyor

14:48 08.09.2026
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İspanyol ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'ın Sakkara nekropolünde yaklaşık 4 bin 400 yıllık, iki mezar şapeli bulunan ve bazı duvar resimlerinin orijinal renklerini koruduğu bir mezar ortaya çıkardı.
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde Eski Krallık döneminin Beşinci Hanedanlığı'nın sonlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin 400 yıllık bir mezar keşfetti.

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, Mısır&#x27;ın başkenti Kahire&#x27;nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde Eski Krallık döneminin Beşinci Hanedanlığı&#x27;nın sonlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin 400 yıllık bir mezar keşfetti. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde Eski Krallık döneminin Beşinci Hanedanlığı'nın sonlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin 400 yıllık bir mezar keşfetti.

© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.

*Mastaba: Antik Mısır'da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad.

Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.*Mastaba: Antik Mısır&#x27;da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad. - Sputnik Türkiye
2/6
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.

*Mastaba: Antik Mısır'da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad.

© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan mezarın, Firavun Djedkare Isesi döneminde üst düzey görev yapan Yunmen için yaptırıldığı belirtildi.

Mezarda Yunmen'in yanı sıra daha alt düzey bir görevli olan babası İti'ye ait bir cenaze alanı da bulundu.

Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan mezarın, Firavun Djedkare Isesi döneminde üst düzey görev yapan Yunmen için yaptırıldığı belirtildi.Mezarda Yunmen&#x27;in yanı sıra daha alt düzey bir görevli olan babası İti&#x27;ye ait bir cenaze alanı da bulundu. - Sputnik Türkiye
3/6
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan mezarın, Firavun Djedkare Isesi döneminde üst düzey görev yapan Yunmen için yaptırıldığı belirtildi.

Mezarda Yunmen'in yanı sıra daha alt düzey bir görevli olan babası İti'ye ait bir cenaze alanı da bulundu.

© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, mezarın Beşinci Hanedanlığın son dönemine ve Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlendiğini açıkladı.

Mezardaki kabartma ve sahnelerde tarımsal faaliyetler ile sunu alaylarının tasvir edildiği, bunların bir bölümünün orijinal renklerini günümüze kadar koruduğu belirtildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, mezarın Beşinci Hanedanlığın son dönemine ve Djedkare Isesi&#x27;nin hükümdarlığına tarihlendiğini açıkladı. Mezardaki kabartma ve sahnelerde tarımsal faaliyetler ile sunu alaylarının tasvir edildiği, bunların bir bölümünün orijinal renklerini günümüze kadar koruduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, mezarın Beşinci Hanedanlığın son dönemine ve Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlendiğini açıkladı.

Mezardaki kabartma ve sahnelerde tarımsal faaliyetler ile sunu alaylarının tasvir edildiği, bunların bir bölümünün orijinal renklerini günümüze kadar koruduğu belirtildi.

© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mezarın süslemelerinde eşekler ve diğer hayvanlara ait tasvirlerin de yer aldığı kaydedildi.

Yetkililer, keşfin Eski Mısır'ın Beşinci Hanedanlığın sonlarındaki mimarisi, sanatı ve idari yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunduğunu bildirdi.

Mezarın süslemelerinde eşekler ve diğer hayvanlara ait tasvirlerin de yer aldığı kaydedildi. Yetkililer, keşfin Eski Mısır&#x27;ın Beşinci Hanedanlığın sonlarındaki mimarisi, sanatı ve idari yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye
5/6
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Mezarın süslemelerinde eşekler ve diğer hayvanlara ait tasvirlerin de yer aldığı kaydedildi.

Yetkililer, keşfin Eski Mısır'ın Beşinci Hanedanlığın sonlarındaki mimarisi, sanatı ve idari yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunduğunu bildirdi.

© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Araştırmacılar, çift mezarın Yunmen'in toplumsal yükselişini yansıtıyor olabileceğini değerlendiriyor. Yunmen'in, taşralı bir görevlinin oğlu olarak merkezi yönetimde üst düzey bir konuma yükseldiği ve ölümden sonraki yaşamını babasıyla aynı mezarda sürdürmeyi istediği düşünülüyor.

Araştırmacılar, çift mezarın Yunmen&#x27;in toplumsal yükselişini yansıtıyor olabileceğini değerlendiriyor. Yunmen&#x27;in, taşralı bir görevlinin oğlu olarak merkezi yönetimde üst düzey bir konuma yükseldiği ve ölümden sonraki yaşamını babasıyla aynı mezarda sürdürmeyi istediği düşünülüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı

Araştırmacılar, çift mezarın Yunmen'in toplumsal yükselişini yansıtıyor olabileceğini değerlendiriyor. Yunmen'in, taşralı bir görevlinin oğlu olarak merkezi yönetimde üst düzey bir konuma yükseldiği ve ölümden sonraki yaşamını babasıyla aynı mezarda sürdürmeyi istediği düşünülüyor.

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