Mısır'da 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu: Duvarlardaki renkler hala korunuyor

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Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.

*Mastaba: Antik Mısır'da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad.