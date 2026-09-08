Mısır'da 4 bin 400 yıllık antik mezar bulundu: Duvarlardaki renkler hala korunuyor

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde Eski Krallık döneminin Beşinci Hanedanlığı'nın sonlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin 400 yıllık bir mezar keşfetti.
İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Sakkara nekropolünde Eski Krallık döneminin Beşinci Hanedanlığı'nın sonlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin 400 yıllık bir mezar keşfetti.
Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.
*Mastaba: Antik Mısır'da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad.
Mezarın, iki cenaze şapelinden oluşan istisnai bir mastaba olduğu aktarıldı.
*Mastaba: Antik Mısır'da önde gelen kişiler ve firavunlar için inşa edilen, dikdörtgen tabanlı, eğimli duvarları ve düz bir tavanı olan anıtsal mezar yapılarına verilen ad.
Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan mezarın, Firavun Djedkare Isesi döneminde üst düzey görev yapan Yunmen için yaptırıldığı belirtildi.
Mezarda Yunmen'in yanı sıra daha alt düzey bir görevli olan babası İti'ye ait bir cenaze alanı da bulundu.
Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan mezarın, Firavun Djedkare Isesi döneminde üst düzey görev yapan Yunmen için yaptırıldığı belirtildi.
Mezarda Yunmen'in yanı sıra daha alt düzey bir görevli olan babası İti'ye ait bir cenaze alanı da bulundu.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, mezarın Beşinci Hanedanlığın son dönemine ve Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlendiğini açıkladı.
Mezardaki kabartma ve sahnelerde tarımsal faaliyetler ile sunu alaylarının tasvir edildiği, bunların bir bölümünün orijinal renklerini günümüze kadar koruduğu belirtildi.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, mezarın Beşinci Hanedanlığın son dönemine ve Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlendiğini açıkladı.
Mezardaki kabartma ve sahnelerde tarımsal faaliyetler ile sunu alaylarının tasvir edildiği, bunların bir bölümünün orijinal renklerini günümüze kadar koruduğu belirtildi.
Mezarın süslemelerinde eşekler ve diğer hayvanlara ait tasvirlerin de yer aldığı kaydedildi.
Yetkililer, keşfin Eski Mısır'ın Beşinci Hanedanlığın sonlarındaki mimarisi, sanatı ve idari yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunduğunu bildirdi.
Mezarın süslemelerinde eşekler ve diğer hayvanlara ait tasvirlerin de yer aldığı kaydedildi.
Yetkililer, keşfin Eski Mısır'ın Beşinci Hanedanlığın sonlarındaki mimarisi, sanatı ve idari yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunduğunu bildirdi.
Araştırmacılar, çift mezarın Yunmen'in toplumsal yükselişini yansıtıyor olabileceğini değerlendiriyor. Yunmen'in, taşralı bir görevlinin oğlu olarak merkezi yönetimde üst düzey bir konuma yükseldiği ve ölümden sonraki yaşamını babasıyla aynı mezarda sürdürmeyi istediği düşünülüyor.
Araştırmacılar, çift mezarın Yunmen'in toplumsal yükselişini yansıtıyor olabileceğini değerlendiriyor. Yunmen'in, taşralı bir görevlinin oğlu olarak merkezi yönetimde üst düzey bir konuma yükseldiği ve ölümden sonraki yaşamını babasıyla aynı mezarda sürdürmeyi istediği düşünülüyor.