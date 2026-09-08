'Çerçeve yasa 5 günde geçti, demokratikleşme teklifleri yıllardır Meclis’te bekliyor'

“Demokratikleşme deniyor, biz de anlatıyoruz. Bu demokratikleşme meselesi bütün siyasi partilerin ağzından düşmüyor. Daha çok da Anayasa değişikliği üzerinden bunlar tartışılıyor. Bakın, yaklaşık 4 yıldır, daha doğrusu uzun yıllardır bazı teklifler var. Demokratikleşme motivasyonuyla hazırlanan teklifler yıllardır komisyonlarda bekliyor. Bunu Meclisimize bir hatırlatmak istedim. Bu çerçeve yasa 5 günde geçerken yıllardır bekleyen bu tekliflerden bazılarını size hatırlatmak istiyorum. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere ceza verilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlarla ilgili yapılan soruşturmalar ve bu soruşturmaların gerekçeleriyle ilgili kafa karışıklıkları var. Daha muğlak olan kavramlar var. Bunların daha netleşmesini talep eden pek çok düzenleme nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, komisyonlarda bekliyor. Ama işte demokratikleşme…Mesela bu konularda adım atılsın. Yeni Anayasa'ya tabii ki hiç kimsenin itirazı yok.’’