'Çerçeve yasa 5 günde geçti, demokratikleşme teklifleri yıllardır Meclis’te bekliyor'
09:43 08.09.2026 (güncellendi: 09:47 08.09.2026)
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konusu, 467 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edilen çerçeve yasanın Meclis’ten geçiş süreci ve yıllardır komisyonlarda bekleyen demokratikleşme teklifleri oldu.
467 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edilen çerçeve yasa, komisyondaki görüşmelerden Genel Kurul sürecine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar 5 gün içerisinde tamamlandı.
Yaşanan süreci hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, demokratikleşme başlığı altında uzun süredir gündemde bulunan ancak Meclis komisyonlarında bekleyen tekliflere dikkat çekti.
Özgan, şöyle konuştu:
“467 milletvekilinin evet oyuyla geçen çerçeve yasa... Hatta Devlet Bahçeli ne demişti? ‘Ben bile şaşırdım bu rakama, bu kadar beklemiyordum’ ifadesini kullanmıştı. Bunu nasıl tanımlayalım? Demek ki istenince oluyormuş dedirten bir oylamaydı. Çerçeve yasa 5 gün içerisinde komisyondan geçti, tartışmalar yapıldı, Genel Kurul süreci tamamlandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Yani 5 gün içerisinde geldi ve Meclis’ten geçti.”
‘Yıllardır komisyonlarda bekleyen teklifler var’
Demokratikleşme ve yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Özgan, bu kapsamda hazırlanan bazı tekliflerin uzun süredir Meclis komisyonlarında beklediğini belirterek şöyle devam etti:
“Demokratikleşme deniyor, biz de anlatıyoruz. Bu demokratikleşme meselesi bütün siyasi partilerin ağzından düşmüyor. Daha çok da Anayasa değişikliği üzerinden bunlar tartışılıyor. Bakın, yaklaşık 4 yıldır, daha doğrusu uzun yıllardır bazı teklifler var. Demokratikleşme motivasyonuyla hazırlanan teklifler yıllardır komisyonlarda bekliyor. Bunu Meclisimize bir hatırlatmak istedim. Bu çerçeve yasa 5 günde geçerken yıllardır bekleyen bu tekliflerden bazılarını size hatırlatmak istiyorum. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere ceza verilmesi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlarla ilgili yapılan soruşturmalar ve bu soruşturmaların gerekçeleriyle ilgili kafa karışıklıkları var. Daha muğlak olan kavramlar var. Bunların daha netleşmesini talep eden pek çok düzenleme nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, komisyonlarda bekliyor. Ama işte demokratikleşme…Mesela bu konularda adım atılsın. Yeni Anayasa'ya tabii ki hiç kimsenin itirazı yok.’’