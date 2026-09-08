“Avrupa ipin ucunu kaçırmış durumda, AfD’yi kapatabilirler”

“AfD’yi kapatabilirler. Hukuku zorlayacak başka bir sistem yoksa hukuk edebiyattır. AfD’yi kapatırlarsa Alman halkı ayaklanacak mı? Avrupa zaten ipin ucunu kaçırmış durumda. Avrupa’nın sosyal demokrat ve sol kesimi Rusya ile savaşın devam etmesini isterken aşırı sağcılar barış istiyor. Kendi ülkelerini kurtarmak ve sanayilerini kurmak istiyorlar. Çok ilginç bir tarihsel dönüşüm. Avrupa’nın amacı liberalizmi dünyaya yaymak. Barış isteyen Rusya tarafı. Birtakım ‘Ukrayna iyi savaşıyor’ imajı yaymaya çalışıyorlar. Ancak artık teknoloji sayesinde Çin ve Rus gazetelerini okuyabiliyoruz ve durumun Avrupa’nın anlattığı gibi olmadığını görebiliyoruz. Gerçek Ukrayna’nın Karadeniz kısmının kapandığı. Ukrayna neredeyse kara ülkesi haline geldi. Tahılı Tuna Nehri’ne buradan Romanya’ya daha sonra da Karadeniz’e gönderebiliyorlar. Bu durumun devam etmesi mümkün değil ancak İngiltere Ukrayna’yı ciddi şekilde destekliyor. Ancak İngiltere de birkaç parçaya bölündü. İskoçya da ayrılmak istiyor. Biden döneminde seçimi kazanıp geldiler. Şimdi kaybederlerse askeri harcamaların, göçmenlerin artmasının, sanayileşmenin geri gitmesinin bedelini ödeyecekler ve bunda korkuyorlar. Bu yapı da milliyetçi yapıları geliştiriyor. Bunlar göçmenlerden ve ekonomik çöküşten rahatsızlar. Bu kesim kolayca faşist ilan edilebiliyor. Sağ hareket Hitler zamanındaki sağ hareket değil. Türkiye’de ‘asker olmak ister misiniz?’ sorusuna yüzde 87 oranında ‘evet’ cevabı veriliyor. Almanya’da bu oran yüzde 17. Alman halkı bu tür propagandayı yemiyor. Savaşı Türkiye’yi de rahatsız edecek şekilde büyütüyorlar. Karadeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanları içinde gemi vuruyorlar. Avrupa ve Amerika olmasa Türkiye, Ukrayna’ya gerekli cevabı verir. Türkiye bunu NATO sistematiği içinde diyemiyor. Karadeniz’de en büyük alana sahip ülke Türkiye ve en büyük donanma da Türk donanması. Ukrayna, Rusya’nın müdahale edeceğini anladı. Witkoff ve Kushner bunun üzerine Rusya’ya gelerek barış görüşmelerini başlattı. Yoksa Rusya müdahale edecekti. Rusya vurmaya başlarsa durum fenalaşır. Avrupa ve Avrupa kamuoyu savaşa hazır değil. Amerika’nın koruması altında birtakım laflar söylediler. Amerikalılar istediği seçimleri yaptılar. Avrupa, Amerika’nın oyun alanıydı. Şimdi hepsi yine Amerika’nın karşısına dizilip Trump’ın diyeceklerini dinliyorlar. Bunların yanı sıra özgürlük istemeye başlayan Fransa, Almanya ve Hollanda yatırdıkları altınları geri çektiler.”