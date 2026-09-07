https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yazar-murat-nedim-masallar-takvime-gore-degil-hafizaya-gore-yasiyor-1108550263.html

Yazar Murat Nedim: Masallar takvime göre değil, hafızaya göre yaşıyor

Yazar Murat Nedim: Masallar takvime göre değil, hafızaya göre yaşıyor

Sputnik Türkiye

Yazar Murat Nedim, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Nedim, Karakarga Yayınları’ndan çıkan Yörük Masalları adlı kitabı üzerinden... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

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Yazar Murat Nedim, Yörük Masalları adlı kitabında kuşaktan kuşağa aktarılan Yörük sözlü kültürünü, masalların toplumsal hafızadaki yerini ve doğayla kurulan ilişkiyi Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Yörük Masalları’nı çocuklara anlatılan fantastik hikâyelerden çok kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel hafızanın bir parçası olarak ele alan Murat Nedim, kitabın Toroslardan Kaz Dağları’na uzanan Yörük sözlü kültüründen beslendiğini söyledi. Karakarga Yayınları’nın Dünya Masalları serisinin 20’nci kitabı olan çalışmanın ardından Laz, Kürt ve Balkan göçmenlerinin masallarını ele alan kitapların da yayımlanması planlanıyor.'Masal her nefeste yeniden anlam bulur'Masalın sabit ve tek bir kişiye ait metin olmadığını vurgulayan Nedim, anlatıldıkça değişmesinin bu geleneğin temel özelliklerinden biri olduğunu belirtti:'Yörükler için doğa bir fon değil, muhatap'Yörük Masalları’nda dağ, taş, ağaç, hayvan ve çiçeklerin yalnızca hikâyenin dekoru olmadığına dikkat çeken Nedim, doğanın anlatının doğrudan aktörlerinden biri olduğunu ifade etti:'Yerleşik insan toprağa, göçebe insan yola bağlanıyor'Kitapta Yörüklüğü yalnızca göçebe yaşam üzerinden değil, kendine özgü bir dünya görüşüyle ele alan Nedim, hareket ve yol kavramlarının bu kültürün merkezinde bulunduğunu anlattı:Modern insanın sahip olduklarını kaybetme korkusunun da bu noktada farklılaştığına işaret eden Nedim, “Sahip olduğumuz arttıkça onları koruma telaşı büyüyor. Oysa göç kültüründe insanın değeri taşıdığı eşyayla değil, taşıdığı karakterle ölçülüyor.'' ifadelerini kullandı.'Masal, zamansızdır ve mekânsızdır'Masalların kendi gerçekliklerini yarattığını dile getiren Nedim, anlatıların belirli bir zaman ya da mekâna bağlanmamasının yüzyıllar boyunca yaşayabilmesini sağladığına dikkat çekti:'Masumu suçlu, suçluyu masum yapabilme gücü var'Kaz Dağları’nda kuşaktan kuşağa aktarılan Sarı Kız anlatısını günümüzün toplumsal sorunlarıyla ilişkilendiren Nedim, söylenti ve toplumsal baskının hakikatin önüne geçebilmesine dikkat çekti:'İnsan tanıdığı korkuyu bilmediği mutluluğa tercih ediyor'Görünmez Dev masalını günümüz toplumları açısından da okunabilecek anlatılardan biri olarak değerlendiren Nedim, gerçek bir tehdit bulunmasa bile korkunun yaşamaya devam edebileceğini anlattı:Aynı masalın Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı biçimlerde anlatılabildiğini hatırlatan Nedim, kendisine “Bu masal böyle değildi” diyen okurlara verdiği yanıtı da, “Evet, değil. Asıl dinlediğin senin masalın. Aynı masal ama o senin masalın” sözleriyle aktardı.'Olay eskiyor ama mesele hiçbir zaman eskimiyor'Masalların yıllara değil hafızaya bağlı olarak yaşadığını vurgulayan Nedim, onların bugün hâlâ güncel kalmasının nedenini şöyle anlattı:

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