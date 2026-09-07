https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sio-cok-kutuplu-dunya-icin-cok-onemli-mevcut-gidisattan-trump-adina-basari-cikmaz-1108563790.html
“ŞİÖ çok kutuplu dünya için çok önemli, mevcut gidişattan Trump adına başarı çıkmaz”
“ŞİÖ çok kutuplu dünya için çok önemli, mevcut gidişattan Trump adına başarı çıkmaz”
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Barış Doster’e göre üye sayısını giderek katlayan Şangay İşbirliği Örgütü, çok kutupluluk adına büyük önem taşıyor. ABD ve İsrail seçimlerine... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
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Çeyrek asırlık geçmişinde üye sayısını katlayan Küresel Güney ve çok kutuplu dünya düzeni adına önemli bir zemin sunan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Rusya'nın güvenlik ve Çin'in ekonomi odaklı önceliklerini uyumlaştırma yönünde adımlar atmayı sürdürüyor.Batı Asya cephesinde ise ABD ve İsrail'in askeri ile siyasi baskılarına karşı İran'ın sergilediği direnç bölgesel dengeleri şekillendirmeye devam ediyor. Washington yönetiminin askeri ve ekonomik yaptırımlarla Tahran'ı diz çöktüremediği, İsrail'in ise Amerikan desteği olmadan tek başına hava üstünlüğü kuramadığı bu tablo, küresel ve bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiğinin en büyük işareti olarak okunuyor.Şangay İşbirliği Örgütü’nde verilen mesajları, Donald Trump’ın İran sancısını ve Zelenskiy’nin sivil havacılık tehditlerini Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.“ŞİÖ, başka önceliklerle kuruldu”Şangay İşbirliği Örgütü’nün kurulduğu günden bu yana üye sayısını katlayarak ilerlediğini belirten Doster, ‘Avrasya NATO’su’ tanımını doğru bulmuyor. Doster’e göre NATO’dan farklı ülkeler ve farklı amaçlarla kurulan Örgüt, çok kutupluluğun beklentilerini uyumlaştırmak için oldukça önemli bir konumda:“Trump bir zafere ihtiyaç duyuyor”ABD’nin İran’daki başarısızlığına vurgu yaparak Tahran yönetiminin diz çökmediğini söyleyen Doster, Amerika ve İsrail’deki seçimleri hatırlattı. Doster, Trump’ın seçimlerden de bir ‘başarı’ elde edemeyeceği görüşünde:“Netanyahu’nun eli zayıflıyor”ABD’siz bir İsrail’in mevcut saldırganlığına devam edemeyeceğini ifade eden Doster, Netanyahu’nun kaybetmesi halinde de dış politikaya dair tutumun değişmeyeceği görüşünde. Doster, İsrail seçimlerinde yarışacak diğer adayın eski İsrail Genelkurmay Başkanı olduğunu hatırlatarak unun Netanyahu’nun elini zayıflatacağını söyledi:"Zelenskiy'nin bel bağladığı Avrupa'da yeller esiyor"Avrupalıların desteğini almayı amaçlayan Zelenskiy'nin 'boyundan büyük çıkışlar' yaptığını söyleyen Doster, sivil havacılığa yönelik hamlelerle Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini ifade etti. Doster'e göre Ukrayna'nın bu hamleleri sonuç vermeyecek:
i̇srail
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radyo sputnik, radyo, radyo, barış doster, mazlum abdi, i̇srail, abd, rusya, nato
radyo sputnik, radyo, radyo, barış doster, mazlum abdi, i̇srail, abd, rusya, nato
“ŞİÖ çok kutuplu dünya için çok önemli, mevcut gidişattan Trump adına başarı çıkmaz”
Prof. Dr. Barış Doster’e göre üye sayısını giderek katlayan Şangay İşbirliği Örgütü, çok kutupluluk adına büyük önem taşıyor. ABD ve İsrail seçimlerine hatırlatma yapan Doster; mevcut tablonun Trump’a başarı getirmeyeceği, Netanyahu’nun da elinin giderek zayıfladığı görüşünde.
Çeyrek asırlık geçmişinde üye sayısını katlayan Küresel Güney ve çok kutuplu dünya düzeni adına önemli bir zemin sunan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Rusya'nın güvenlik ve Çin'in ekonomi odaklı önceliklerini uyumlaştırma yönünde adımlar atmayı sürdürüyor.
Batı Asya cephesinde ise ABD ve İsrail'in askeri ile siyasi baskılarına karşı İran'ın sergilediği direnç bölgesel dengeleri şekillendirmeye devam ediyor. Washington yönetiminin askeri ve ekonomik yaptırımlarla Tahran'ı diz çöktüremediği, İsrail'in ise Amerikan desteği olmadan tek başına hava üstünlüğü kuramadığı bu tablo, küresel ve bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiğinin en büyük işareti olarak okunuyor.
Şangay İşbirliği Örgütü’nde verilen mesajları, Donald Trump’ın İran sancısını ve Zelenskiy’nin sivil havacılık tehditlerini Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.
“ŞİÖ, başka önceliklerle kuruldu”
Şangay İşbirliği Örgütü’nün kurulduğu günden bu yana üye sayısını katlayarak ilerlediğini belirten Doster, ‘Avrasya NATO’su’ tanımını doğru bulmuyor. Doster’e göre NATO’dan farklı ülkeler ve farklı amaçlarla kurulan Örgüt, çok kutupluluğun beklentilerini uyumlaştırmak için oldukça önemli bir konumda:
“Şangay İşbirliği Örgütü’nü ister ete kemiğe büründüğü 1996’dan alalım ister 2001 yılında Özbekistan’ın da dahil olmasıyla Şangay Beşlisi’nden Şangay İşbirliği Örgütü’ne dönüşmesi sürecinden bu, bir örgütün neleri nasıl yaptığı konusunda bir muhasebe yapmak için yeterli bir süre. Bu çeyrek yüzyıl elbette önemli. Şangay Beşlisi ya da Şangay İşbirliği Örgütü iddialı bir giriş yaptı. Hindistan ve Pakistan’ı alarak sayısını sekize çıkardı. Rusya ve İran ile ilişkileri iyi olan Belarus’u da aldılar ve beş üyeyle kurulan örgüt 10 üyeye ulaştı. Bu örgütün kurumsallaşması var, sürekli yaptıkları zirveler var. Buna kimi meslektaşlar ‘Avrasya NATO’su’ diyor ancak buna itiraz ediyorum. NATO başka bir coğrafyanın, başka bir konjonktürün örgütüydü. Soğuk Savaş’ın hemen ardından ABD öncülüğünde kurulmuş ve ABD’yi Avrupa’nın içinde Almanya’yı kendi sınırları dahilinde Sovyetler Birliği’ni ise olabildiğince dışında tutmaya odaklanan bir emperyalist aygıttı. Soğuk Savaş’a kadar 12 üyeli NATO yeni katılımlarla 16 üyeyle devam etti. Türkiye 1949’da kurulan NATO’ya 1952’de dahil olmuştu. Bugün ise 32 üyeye ulaştılar. NATO, Rusya’yı çevrelemek kuşatmak amacıyla Balkanlarda Karadeniz’de Doğu Avrupa’da genişledi. Şangay İşbirliği Örgütü ise başka ülkeler tarafından başka önceliklerle kuruldu. Rusya’nın önceliği güvenlik odaklıydı. Ayrılıkçılığa ve aşırılıkçığa karşılardı. Çin’in önceliği ise ekonomiydi. Üyelerin ölçekleri hacimleri farklı. Ancak üyeler beklentilerini uyumlulaştırmak için de adım atıyorlar. Bu, Küresel Güney ve çok kutuplu dünya adına çok önemli. Türkiye gibi orta büyüklükteki devletler adına da çok kıymetli.”
“Trump bir zafere ihtiyaç duyuyor”
ABD’nin İran’daki başarısızlığına vurgu yaparak Tahran yönetiminin diz çökmediğini söyleyen Doster, Amerika ve İsrail’deki seçimleri hatırlattı. Doster, Trump’ın seçimlerden de bir ‘başarı’ elde edemeyeceği görüşünde:
“ABD’nin İran’a dönük askeri tesisleri ve sivil alt yapıyı vuran ölçekte, gaddarlıkta ve barbarlıkta bir yeni saldırısını beklemiyorum. Daha küçük ölçekli ve daha daraltılmış ölçekte İran’ı rahatsız edeceğini düşünüyorum. ABD’nin yalnız olduğu yanına İsrail uşaklarını alamadığı bir saldırı süreci bekliyorum. Kapsam ve şiddet olarak daha dar ve daha kısıtlı bir süreç yaşanabilir diye düşünüyorum. ABD İran’da hedeflerine ulaşamadı. İran’ı gerek dini, idari ve siyasi anlamda yordu ve yıprattı. İran’ın yüksek komuta heyetinin velayet-i fakih müessesinin pek çok aktörünü katletti ancak İran’daki millet bilinci ve müesses nizam başka bir coğrafyaya benzemiyor. İran yorulmakla birlikte diz çökmedi. Kasımda ABD’de ara seçimler, 27 Ekim’de İsrail’de genel seçimler var. Her iki takvimi de fonda tutarak ABD’nin mevcut saldırılarının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Trump’ın bir zafere ihtiyaç duyduğunu gözlemliyorum. Ancak mevcut gidişattan Trump’ın seçimlerde kullanabileceği dış politika başarısı çıkmaz. İran’ın teknolojik olarak da üretim kapasitesiyle de tahminlerden daha dirençli olduğuna tanıklık ediyoruz. Ekonomik olarak ambargolarla İran’a diz çöktüremez. 1979’dan beri diz çöktüremediği bir ülkeye bugün hiç diz çöktüremez. İran yaptırımlar karşısında hırpalanır ancak buna dirençli bir ülke. Hatta İran bunu fırsata çevirip üretim kabiliyetini artırmaya çalışıyor.”
“Netanyahu’nun eli zayıflıyor”
ABD’siz bir İsrail’in mevcut saldırganlığına devam edemeyeceğini ifade eden Doster, Netanyahu’nun kaybetmesi halinde de dış politikaya dair tutumun değişmeyeceği görüşünde. Doster, İsrail seçimlerinde yarışacak diğer adayın eski İsrail Genelkurmay Başkanı olduğunu hatırlatarak unun Netanyahu’nun elini zayıflatacağını söyledi:
“İsrail siyonizmi ve İsrail haydutluğu ABD emperalizmi olmadan bu yaptıklarını yapamaz. ‘İsrail’de iktidar değişirse İsrail’deki politika değişir’ algısına katılmıyorum. Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarından çatışma döneminde güvenlikçi politikaları öne çıkararak iktidarını uzatmak ve bunlardan kurtulmak istiyor. Eli yükseltiyor ancak dezavantajları var. İsrail, ABD’nin diğer bütün desteğini sağlasa bile havada Amerikan uçakları yoksa İsrail’in İran’a karşı başarılı olamadığı görüldü. Bu Netanyahu’nun elini zayıflatıyor. İran’ın İsrail’i vurabilecek cesareti ve kabiliyetinin olduğu da görüldü. Netanyahu’nun bir diğer devavantajı daha var. Karşısındaki en güçlü aday eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Haliyle ‘Sen Filistinlilere tolerans gösteriyorsun’ diyemiyor. Bu da Netanyahu’nun güvenlikçi politikalarını ve birleştirme çabalarını boşa çıkarıyor. Karşısındaki rakibe ‘Sen savaşmadın, yumuşak davranıyorsun’ diyemez. Bu da bir diğer dezavantajı. ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Irak’ta ne yazık ki çok fazla yol kat etti. Suriye’de de aynı şekilde. Bugün Şam’daki en etkili nüfus ABD ve İsrail. Golan Tepeleri’ni düşünelim. Ahmet Şara ağzına bile almıyor buraları artık. Suriye ansızın vurulmaya itiraz bile edemiyor. İsrail tanklarının Şam’a yaklaşmasına da bir itiraz yok. Hatta İsrail’e güvenlik kaygısı oluşturmama sözü verdi. İsrail’in Kürtlerin ve Dürzilerin hamisi olduğunu dile getirmesine ve canı istediğinde gelip vurmasına iktidar blokundan yüksek itirazlar gelmedi. Hatta iktidarı destekleyenler Şara’yı davul zurnayla selamladılar. YPG istediği taleplerin tamamına ulaşamadı doğru ancak bunların tasfiye olmasına da ABD izin vermedi. ABD’nin onayladığı bir yüz ölçümünde onların idari ve askeri anlamda taleplerinin tamamını karşılamasa bile önemli bölümünü karşılayan talepler silsilesi hayata geçirildi. Şara’nın danışmanı olan bir Mazlum Abdi var artık. Suriye bürokrasisi ve silahlı kuvvetleriyle entegre olmuş bir YPG’den bahsediyoruz. Bunun böyle olmasını ABD ve İsrail istedi. Bu tablodan Türkiye, İran ve Batı Asya’nın mazlum milletleri adına olumlu bir şey çıkmaz. İran gücü yettiğince direniyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerinin bir araya gelmesi. Emperyalizmi geriletecek buluşmanın yollarını aramalılar. Irak ve Suriye’de emperyalizm bunca yol kat ettikten sonra işimiz daha da zorlaştı”
"Zelenskiy'nin bel bağladığı Avrupa'da yeller esiyor"
Avrupalıların desteğini almayı amaçlayan Zelenskiy'nin 'boyundan büyük çıkışlar' yaptığını söyleyen Doster, sivil havacılığa yönelik hamlelerle Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini ifade etti. Doster'e göre Ukrayna'nın bu hamleleri sonuç vermeyecek:
"Zelenskiy bir çıkış olmadığını ve kamuoyundaki desteğin azaldığını görünce intihar çıkışları yapmak istiyor. Bu boyundan büyük çıkışları Avrupa’dan olur almadan hayata geçiremez. Amaç; Avrupalıları olabildiğince kendi arkasında biriktirmek. Drone saldırılarıyla Rusya’da istikrarı bozmak, Putin’in arkasındaki halk desteğini aşağı çekmeye çalışmak. Dünyaya da ‘Arkamda ABD değil Avrupalılar var ve direnebiliyorum’ mesajı vermek istiyor. Sivil havacılığa yönelik hamlelerle de Rusya’nın üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Putin’e ‘Bir an evvel Ukrayna ile uzlaş’ densin istiyor. Zelenskiy’nin Avrupalının rızasını alarak attığı bu adımlar; drone saldırıları, ticari gemilere saldırılar, sivil havacılığı sekteye uğratacak adımlar netice vermez. Şimdiye kadar vermedi ve Ukrayna’nın öyle bir çapı yok. Ukrayna’nın karşısında Rusya gibi bir ülke var. Zelensky’nin bel bağladığı Avrupa’nın yerinde yeller esiyor. Sandığı gibi bir Avrupa yok. Avrupalılar perişanlar ve birbirlerini yiyorlar"