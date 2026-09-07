“ŞİÖ çok kutuplu dünya için çok önemli, mevcut gidişattan Trump adına başarı çıkmaz”

“İsrail siyonizmi ve İsrail haydutluğu ABD emperalizmi olmadan bu yaptıklarını yapamaz. ‘İsrail’de iktidar değişirse İsrail’deki politika değişir’ algısına katılmıyorum. Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarından çatışma döneminde güvenlikçi politikaları öne çıkararak iktidarını uzatmak ve bunlardan kurtulmak istiyor. Eli yükseltiyor ancak dezavantajları var. İsrail, ABD’nin diğer bütün desteğini sağlasa bile havada Amerikan uçakları yoksa İsrail’in İran’a karşı başarılı olamadığı görüldü. Bu Netanyahu’nun elini zayıflatıyor. İran’ın İsrail’i vurabilecek cesareti ve kabiliyetinin olduğu da görüldü. Netanyahu’nun bir diğer devavantajı daha var. Karşısındaki en güçlü aday eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Haliyle ‘Sen Filistinlilere tolerans gösteriyorsun’ diyemiyor. Bu da Netanyahu’nun güvenlikçi politikalarını ve birleştirme çabalarını boşa çıkarıyor. Karşısındaki rakibe ‘Sen savaşmadın, yumuşak davranıyorsun’ diyemez. Bu da bir diğer dezavantajı. ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Irak’ta ne yazık ki çok fazla yol kat etti. Suriye’de de aynı şekilde. Bugün Şam’daki en etkili nüfus ABD ve İsrail. Golan Tepeleri’ni düşünelim. Ahmet Şara ağzına bile almıyor buraları artık. Suriye ansızın vurulmaya itiraz bile edemiyor. İsrail tanklarının Şam’a yaklaşmasına da bir itiraz yok. Hatta İsrail’e güvenlik kaygısı oluşturmama sözü verdi. İsrail’in Kürtlerin ve Dürzilerin hamisi olduğunu dile getirmesine ve canı istediğinde gelip vurmasına iktidar blokundan yüksek itirazlar gelmedi. Hatta iktidarı destekleyenler Şara’yı davul zurnayla selamladılar. YPG istediği taleplerin tamamına ulaşamadı doğru ancak bunların tasfiye olmasına da ABD izin vermedi. ABD’nin onayladığı bir yüz ölçümünde onların idari ve askeri anlamda taleplerinin tamamını karşılamasa bile önemli bölümünü karşılayan talepler silsilesi hayata geçirildi. Şara’nın danışmanı olan bir Mazlum Abdi var artık. Suriye bürokrasisi ve silahlı kuvvetleriyle entegre olmuş bir YPG’den bahsediyoruz. Bunun böyle olmasını ABD ve İsrail istedi. Bu tablodan Türkiye, İran ve Batı Asya’nın mazlum milletleri adına olumlu bir şey çıkmaz. İran gücü yettiğince direniyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerinin bir araya gelmesi. Emperyalizmi geriletecek buluşmanın yollarını aramalılar. Irak ve Suriye’de emperyalizm bunca yol kat ettikten sonra işimiz daha da zorlaştı”