https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sekersiz-sakiz-ve-naneli-sekerlerde-tehlike-kalp-krizi-ve-felc-riskini-artiriyor-1108557631.html

Şekersiz sakız ve naneli şekerlerde tehlike: Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

Şekersiz sakız ve naneli şekerlerde tehlike: Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasından aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, şekersiz sakız ve naneli şekerlerde... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T14:47+0300

2026-09-07T14:47+0300

2026-09-07T14:47+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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avrupa kardiyoloji derneği

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı ve Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan şekersiz ürünlerde yaygın olarak kullanılan ksilitol ile kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkiye ilişkin çalışmayla ilgili bilgiler verdi.Aslan, araştırmacıların şekersiz sakız ve naneli şekerlerde yaygın olarak kullanılan ksilitolünün, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya çıkardığını aktardı. Charité Üniversitesi Hastanesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Aslan, “Araştırmacılar kandaki ksilitol seviyesi yüksek kişilerde kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğunu tespit etti” dedi.“Risk artışı yüzde 18”Araştırmanın Kanada ve Avrupa'da toplam 17 bin 710 kişinin sağlık verileri incelenerek yapıldığını belirten Aslan, “Katılımcılar kanlarındaki ksilitol seviyelerine göre gruplara ayrıldı. Altı yıllık takip sonucunda, kanındaki ksilitol seviyesi en yüksek olan dörtte birlik grupta kalp krizi ve felç gibi büyük kardiyovasküler olay riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğu tespit edildi. 30 yıllık uzun vadeli takip verilerine bakıldığında ise yüksek ksilitol seviyesine sahip grupta bu tür olaylarca risk artışının yüzde 18 oranında görüldüğü belirlendi” ifadelerini kullandı.Bu analizlerde yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol gibi bilinen risk faktörlerinin de hesaba katıldığını ifade eden Aslan, “Daha önceki benzer çalışmalar ve mekanistik bulgular, ksilitolün kanın pıhtılaşmasında rol oynayan trombositlerin aktivitesini artırabildiğini, bunun da damar içinde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi veya inme riskini tetikleyebileceğini göstermişti” dedi.Aslan şunları söyledi:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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