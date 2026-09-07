https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sekersiz-sakiz-ve-naneli-sekerlerde-tehlike-kalp-krizi-ve-felc-riskini-artiriyor-1108557631.html
Şekersiz sakız ve naneli şekerlerde tehlike: Kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Şekersiz sakız ve naneli şekerlerde tehlike: Kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasından aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, şekersiz sakız ve naneli şekerlerde... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T14:47+0300
2026-09-07T14:47+0300
2026-09-07T14:47+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı ve Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan şekersiz ürünlerde yaygın olarak kullanılan ksilitol ile kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkiye ilişkin çalışmayla ilgili bilgiler verdi.Aslan, araştırmacıların şekersiz sakız ve naneli şekerlerde yaygın olarak kullanılan ksilitolünün, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya çıkardığını aktardı. Charité Üniversitesi Hastanesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Aslan, “Araştırmacılar kandaki ksilitol seviyesi yüksek kişilerde kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğunu tespit etti” dedi.“Risk artışı yüzde 18”Araştırmanın Kanada ve Avrupa'da toplam 17 bin 710 kişinin sağlık verileri incelenerek yapıldığını belirten Aslan, “Katılımcılar kanlarındaki ksilitol seviyelerine göre gruplara ayrıldı. Altı yıllık takip sonucunda, kanındaki ksilitol seviyesi en yüksek olan dörtte birlik grupta kalp krizi ve felç gibi büyük kardiyovasküler olay riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğu tespit edildi. 30 yıllık uzun vadeli takip verilerine bakıldığında ise yüksek ksilitol seviyesine sahip grupta bu tür olaylarca risk artışının yüzde 18 oranında görüldüğü belirlendi” ifadelerini kullandı.Bu analizlerde yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol gibi bilinen risk faktörlerinin de hesaba katıldığını ifade eden Aslan, “Daha önceki benzer çalışmalar ve mekanistik bulgular, ksilitolün kanın pıhtılaşmasında rol oynayan trombositlerin aktivitesini artırabildiğini, bunun da damar içinde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi veya inme riskini tetikleyebileceğini göstermişti” dedi.Aslan şunları söyledi:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, avrupa kardiyoloji derneği
radyo sputnik, radyo, radyo, avrupa kardiyoloji derneği
Şekersiz sakız ve naneli şekerlerde tehlike: Kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasından aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, şekersiz sakız ve naneli şekerlerde bulunan ksilitolünün kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Berlin’deki Charite Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı ve Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan şekersiz ürünlerde yaygın olarak kullanılan ksilitol ile kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkiye ilişkin çalışmayla ilgili bilgiler verdi.
Aslan, araştırmacıların şekersiz sakız ve naneli şekerlerde yaygın olarak kullanılan ksilitolünün, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya çıkardığını aktardı. Charité Üniversitesi Hastanesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmayla ilgili bilgi veren Aslan, “Araştırmacılar kandaki ksilitol seviyesi yüksek kişilerde kalp-damar hastalığı riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğunu tespit etti” dedi.
Araştırmanın Kanada ve Avrupa'da toplam 17 bin 710 kişinin sağlık verileri incelenerek yapıldığını belirten Aslan, “Katılımcılar kanlarındaki ksilitol seviyelerine göre gruplara ayrıldı. Altı yıllık takip sonucunda, kanındaki ksilitol seviyesi en yüksek olan dörtte birlik grupta kalp krizi ve felç gibi büyük kardiyovasküler olay riskinin yüzde 57 daha yüksek olduğu tespit edildi. 30 yıllık uzun vadeli takip verilerine bakıldığında ise yüksek ksilitol seviyesine sahip grupta bu tür olaylarca risk artışının yüzde 18 oranında görüldüğü belirlendi” ifadelerini kullandı.
Bu analizlerde yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon ve kolesterol gibi bilinen risk faktörlerinin de hesaba katıldığını ifade eden Aslan, “Daha önceki benzer çalışmalar ve mekanistik bulgular, ksilitolün kanın pıhtılaşmasında rol oynayan trombositlerin aktivitesini artırabildiğini, bunun da damar içinde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi veya inme riskini tetikleyebileceğini göstermişti” dedi.
“Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu; dolayısıyla doğrudan "ksilitol tüketimi kesin olarak kalp krizine neden olur" şeklinde kesin bir nedensellik bağı kurulamayacağını vurguladılar. Yüksek kan ksilitol düzeyinin bazen vücudun kendi metabolik süreçlerini veya farklı faktörleri de yansıtabileceğine dikkat çekilerek, yapay tatlandırıcıların uzun vadeli güvenliği konusunda daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği ifade edildi”