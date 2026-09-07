https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/nasanin-yeni-uzay-teleskobu-gokyuzunu-bin-kat-daha-hizli-tarayacak-1108563175.html
NASA’nın yeni uzay teleskobu gökyüzünü bin kat daha hızlı tarayacak
NASA’nın yeni uzay teleskobu gökyüzünü bin kat daha hızlı tarayacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, NASA’nın yeni uzay teleskobu oldu. Ayan, “Hubble muhteşem bir şeydi ama insanlık... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T17:34+0300
2026-09-07T17:34+0300
2026-09-07T17:34+0300
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NASA, Hubble ve James Webb’in ardından evreni daha geniş bir perspektiften gözlemleyecek yeni uzay teleskobunu yola çıkardı. Güneş-Dünya sistemindeki özel bir noktaya konumlanacak teleskop, Hubble’a göre çok daha geniş bir alanı gözlemleyerek milyarlarca galaksi ve yıldızın incelenmesine olanak sağlayacak.Gazeteci Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde konuyu şöyle anlattı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, nasa, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, uzay, teleskop
radyo sputnik, radyo, radyo, nasa, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, uzay, teleskop
NASA’nın yeni uzay teleskobu gökyüzünü bin kat daha hızlı tarayacak
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi’nde bugünkü konularından biri, NASA’nın yeni uzay teleskobu oldu. Ayan, “Hubble muhteşem bir şeydi ama insanlık orada durmadı, daha yenisini ve güzelini yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
NASA, Hubble ve James Webb’in ardından evreni daha geniş bir perspektiften gözlemleyecek yeni uzay teleskobunu yola çıkardı.
Güneş-Dünya sistemindeki özel bir noktaya konumlanacak teleskop, Hubble’a göre çok daha geniş bir alanı gözlemleyerek milyarlarca galaksi ve yıldızın incelenmesine olanak sağlayacak.
Gazeteci Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde konuyu şöyle anlattı:
"NASA’nın uzay teleskobu yola çıktı. 30 Ağustos 2026’da Florida’daki uzay üssünden atılmıştı. Dünyadan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre uzağa gidecek ve kendini Güneş-Dünya arasında bir yerde konumlandıracak. James Web Uzay Teleskobu ve Avrupa’daki Euclid Gözlemevi ile aynı bölgenin avantajlarından faydalanıyor. Sistem açılışları ve testler yapıldıktan üç ay sonra devreye girecek. Olayı daha kaliteli teleskop olmasından gelmiyor, Hubble ile kıyasladığımızda 100 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyormuş. Bu kombinasyon sayesinde gökyüzünü yaklaşık bin kat daha hızlı tarayabileceği söyleniyor. Teleskobun kızılötesi bir kamerası var ve milyarlarca galaksi ve yıldızı gözlemlemek için tasarlanmış. Hubble muhteşem bir şeydi ama insanlık orada durmadı, daha yenisini ve daha güzelini yaptı, yapmalı da”