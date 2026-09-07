NASA’nın yeni uzay teleskobu gökyüzünü bin kat daha hızlı tarayacak

"NASA’nın uzay teleskobu yola çıktı. 30 Ağustos 2026’da Florida’daki uzay üssünden atılmıştı. Dünyadan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre uzağa gidecek ve kendini Güneş-Dünya arasında bir yerde konumlandıracak. James Web Uzay Teleskobu ve Avrupa’daki Euclid Gözlemevi ile aynı bölgenin avantajlarından faydalanıyor. Sistem açılışları ve testler yapıldıktan üç ay sonra devreye girecek. Olayı daha kaliteli teleskop olmasından gelmiyor, Hubble ile kıyasladığımızda 100 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyormuş. Bu kombinasyon sayesinde gökyüzünü yaklaşık bin kat daha hızlı tarayabileceği söyleniyor. Teleskobun kızılötesi bir kamerası var ve milyarlarca galaksi ve yıldızı gözlemlemek için tasarlanmış. Hubble muhteşem bir şeydi ama insanlık orada durmadı, daha yenisini ve daha güzelini yaptı, yapmalı da”