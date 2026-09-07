Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor: ‘Anayasa’ya aykırı’

“Özelleştirmeler konusunda sıranın köprü ve otoyollara gelmesi iktidarın maddi açıdan ne kadar zorlandığını gösteren bir gerçek. AKP 30 yıla yayılan ve gelecek nesillere ait olan bu gelirler üzerinden iktidarda kalmanın yoluna bakacak. Eğer iktidarda kalmaya devam ederse özelleştirdiği otoyollarda yandaş şirketler zam üstüne zam yaparak vatandaşın canına okuyacak. Geçiş ücretlerinde fiyat artışı olması kaçınılmaz. Türkiye’de yap işlet devret modeliyle yapılmış otoyollar özel sektör eliyle işletiliyor. AKP’nin yap işlet devret modeli ihalelerine sadece yandaş şirketler girdiği için aslında ihalelere girip çıkanın AKP’nin ortağı olan şirketler olduğunu görüyoruz. İhaleye fesat karıştırma iddialarıyla suç duyurularında bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Özellikle özelleştirme kapsamına alınan KGM İzmir Çeşme Otoyolu var. Bu otoyol 56 kilometre. Aynı bölgeye yakın yap işlet devret modeliyle işletilen Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu var. İkisi de 56 kilometre. Devletin işlettiği yol 53 lira, özel şirketin işlettiği yol 205 lira. Birinin kilometre başına araç geçiş ücreti 0,95 lira, öteninin 3,66 lira. Yani bu özel sektör eliyle yandaş şirketlere işlettirilen otoyol devlet eliyle işletilenin 4 katı. Yarın bir gün özelleştirme ihalesi yapıldığında bu özelleştirme ihalesini o yandaş şirket kazanırsa ne olacak, özelleştirme ihalesiyle aldığı yolun fiyatlarını kendi işlettiği yolun fiyatına yükseltecek. Fiyatları eşitledikten sonra üzerine zam yapacak. Aynı durum pek çok otoyol için de şu an geçerli. Bu tekel olacak şirketler ihale aşamasında şirket el değiştirmeleriyle bu tekeli hayata geçirebilecekler. Nereden bakarsanız bakın bu Anayasa’ya da aykırı. Bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve anayasaya aykırılığı üzerinden bir başvuru gerçekleşti. Biz de başvurularımızı yapacağız. İstanbul-Boğaz geçişi bu anlamda verilebilecek en net örnek. Vatandaşımızın başka türlü Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yapmaları da mümkün değil. Dolayısıyla da bu özelleştirmelerin faturasının yine vatandaşa ödetilmek isteneceği çok açık. Bir örnek verecek olursak, 15 Temmuz-Şehidler Köprüsü'nün 2025 yılı geliri 87 milyon dolar, gideri sadece 2 milyon dolar ve yıllık net karı 85 milyon dolar. Yani yıllık kar oranı yüzde 97,60. Zaten bu kadar kar eden, yüksek karla devlet tarafından işletilen bir köprünün neden geçişi 59 lira? Aslında bunu da tartışmak gerekiyor. Zaten şu anda siz 5 liraya bile işletseniz giderlerini karşılayacak durumda.”