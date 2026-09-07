https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kisisel-veri-sorusturmasi-31-supheli-hakkinda-karar--1108567041.html

Kişisel veri soruşturması: 31 şüpheli hakkında karar

Kişisel veri soruşturması: 31 şüpheli hakkında karar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T19:41+0300

2026-09-07T19:41+0300

2026-09-07T19:41+0300

türki̇ye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

kişisel veri

kişisel verileri koruma kurulu

kişisel veriler

kişisel veri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Dosya kapsamında 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-gurlek-duyurdu-31-avukat-hakkinda-gozalti-karari-verildi-39-hukuk-burosu-hakkinda-arama-1108495564.html

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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, kişisel verileri koruma kurulu, kişisel veriler, kişisel veri