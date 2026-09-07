https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kisisel-veri-sorusturmasi-31-supheli-hakkinda-karar--1108567041.html
Kişisel veri soruşturması: 31 şüpheli hakkında karar
Kişisel veri soruşturması: 31 şüpheli hakkında karar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T19:41+0300
2026-09-07T19:41+0300
2026-09-07T19:41+0300
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
kişisel veri
kişisel verileri koruma kurulu
kişisel veriler
kişisel veri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Dosya kapsamında 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-gurlek-duyurdu-31-avukat-hakkinda-gozalti-karari-verildi-39-hukuk-burosu-hakkinda-arama-1108495564.html
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, kişisel verileri koruma kurulu, kişisel veriler, kişisel veri
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), kişisel veri, kişisel verileri koruma kurulu, kişisel veriler, kişisel veri
Kişisel veri soruşturması: 31 şüpheli hakkında karar
İstanbul'da kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Savcılıkça 4 şüpheli serbest bırakılırken, firari 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Dosya kapsamında 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.