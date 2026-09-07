https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/istanbulda-bicakli-saldiriya-ugrayan-doktor-agir-yaralandi-1108555616.html

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla'da iş sağlığı doktoru, psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T13:44+0300

2026-09-07T13:44+0300

2026-09-07T13:44+0300

türki̇ye

tuzla

doktor

doktor saldırı

bıçaklı saldırı

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İstanbul Tuzla'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli iş sağlığı doktoru B.A., daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Doktor ağır yaralanırken kaçan saldırgan sahilde kendini öldürmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Saldırıya uğrayan doktor ağır yaralandıİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A., bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan B.A.'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı doktor, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Sahilde yakalandıOlayın ardından emniyet ekipleri tarafından başlatılan incelemede saldırıyı, daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen S.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, S.A.'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şüphelinin üzerinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da bulundu.

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