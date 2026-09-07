https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/donald-trumpin-yeni-sac-rengi-gundem-oldu-sapkanin-altina-saklayarak-gezmis-1108546442.html
Donald Trump’ın yeni saç rengi gündem oldu: Şapkanın altına saklayarak gezmiş
Donald Trump’ın yeni saç rengi gündem oldu: Şapkanın altına saklayarak gezmiş
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey seyahatinde kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının alışılmadık derecede koyu görünmesiyle dikkat çekti. Kameralara yansıyan... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T09:10+0300
2026-09-07T09:10+0300
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, cuma günü başkanlık uçağı Air Force One ile New Jersey’ye iniş yaptığı sırada objektiflere takılan görüntüsüyle dünya gündemine oturdu. Reuters foto muhabiri Eric Lee tarafından Morristown kentinde kayda alınan karelerde, 80 yaşındaki liderin yıllardır alametifarikası haline gelen açık altın sarısı saçlarının yerini belirgin şekilde koyu tonlara bıraktığı görüldü.Air Force One merdivenlerinde başlayan tartışmaUçaktan inerken rüzgarın da etkisiyle net bir şekilde seçilen bu değişim, saniyeler içinde küresel sosyal medya ağlarında viral haline geldi. İngiliz Independent gazetesi dahil olmak üzere uluslararası basın organları, yeni saç stili üzerindeki ton farkının daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğuna vurgu yaptı.Görüntünün ardından kamuoyunda "Trump saçını boyattı mı, yoksa ışık kırılması ve hava koşulları mı bu yanılsamayı yarattı?" sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak merak edilen bu görsel farklılaşmaya dair Beyaz Saray cephesinden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.Kırmızı şapka sırrı sakladı: Kalıcı mı yoksa geçici mi?Değişimin kalıcı olup olmadığı tartışılırken, Trump’ın ertesi gün sergilediği tutum gizemi daha da derinleştirdi. Fox News sunucusu Bret Baier ile golf sahasında bir araya gelen ABD Başkanı, başında üzerinde dikkat çekici sloganlar yer alan kırmızı bir şapkayla kameraların karşısına çıktı. Şapkanın saçlarını tamamen kapatması, renk değişikliğinin sürüp sürmediğinin anlaşılmasını engelledi.Geçmişte de benzer görsel çıkışlara imza atan Trump, 2019'da Virginia'daki bir kilise ziyaretinde saçlarını tamamen arkaya tarayarak şaşırtmış, ancak kısa süre sonra ikonik modeline geri dönmüştü.Yıllardır süren i̇ddialar ve Jimmy Fallon yayınıTrump’ın saçları yalnızca Beyaz Saray döneminde değil, iş insanlığı yıllarında da sürekli spekülasyonların merkezinde yer aldı. Yıllar boyunca peruk iddiaları ile hedef alınan Trump, bunları her fırsatta reddetmiş; hatta 2016 başkanlık kampanyası sırasında canlı yayında ünlü televizyoncu Jimmy Fallon’ın saçlarını dağıtmasına izin vererek iddiaları çürütmeye çalışmıştı.Son kareden yansıyan koyu tonların bilinçli bir stil hamlesi mi yoksa ortam ışığının yarattığı optik bir sürpriz mi olduğu belirsizliğini korurken, gözler Trump'ın şapkasız vereceği ilk yeni fotoğrafa çevrilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sandiktan-gorulmemis-sonuc-almanyada-afd-saksonya-anhalt-eyalet-secimini-acik-farkla-kazandi-1108545308.html
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new jersey, virginia, jimmy fallon, donald trump, reuters, fox news, air force one, haberler
Donald Trump’ın yeni saç rengi gündem oldu: Şapkanın altına saklayarak gezmiş
ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey seyahatinde kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının alışılmadık derecede koyu görünmesiyle dikkat çekti. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada fırtına koparırken Beyaz Saray'ın konuya ilişkin sessizliği merakı artırdı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, cuma günü başkanlık uçağı Air Force One ile New Jersey’ye iniş yaptığı sırada objektiflere takılan görüntüsüyle dünya gündemine oturdu. Reuters foto muhabiri Eric Lee tarafından Morristown kentinde kayda alınan karelerde, 80 yaşındaki liderin yıllardır alametifarikası haline gelen açık altın sarısı saçlarının yerini belirgin şekilde koyu tonlara bıraktığı görüldü.
Air Force One merdivenlerinde başlayan tartışma
Uçaktan inerken rüzgarın da etkisiyle net bir şekilde seçilen bu değişim, saniyeler içinde küresel sosyal medya ağlarında viral haline geldi. İngiliz Independent gazetesi dahil olmak üzere uluslararası basın organları, yeni saç stili üzerindeki ton farkının daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğuna vurgu yaptı.
Görüntünün ardından kamuoyunda "Trump saçını boyattı mı, yoksa ışık kırılması ve hava koşulları mı bu yanılsamayı yarattı?" sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak merak edilen bu görsel farklılaşmaya dair Beyaz Saray cephesinden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
Kırmızı şapka sırrı sakladı: Kalıcı mı yoksa geçici mi?
Değişimin kalıcı olup olmadığı tartışılırken, Trump’ın ertesi gün sergilediği tutum gizemi daha da derinleştirdi. Fox News
sunucusu Bret Baier ile golf sahasında bir araya gelen ABD Başkanı, başında üzerinde dikkat çekici sloganlar yer alan kırmızı bir şapkayla kameraların karşısına çıktı. Şapkanın saçlarını tamamen kapatması, renk değişikliğinin sürüp sürmediğinin anlaşılmasını engelledi.
Geçmişte de benzer görsel çıkışlara imza atan Trump, 2019'da Virginia'daki
bir kilise ziyaretinde saçlarını tamamen arkaya tarayarak şaşırtmış, ancak kısa süre sonra ikonik modeline geri dönmüştü.
Yıllardır süren i̇ddialar ve Jimmy Fallon yayını
Trump’ın saçları yalnızca Beyaz Saray döneminde değil, iş insanlığı yıllarında da sürekli spekülasyonların merkezinde yer aldı. Yıllar boyunca peruk iddiaları ile hedef alınan Trump, bunları her fırsatta reddetmiş; hatta 2016 başkanlık kampanyası sırasında canlı yayında ünlü televizyoncu Jimmy Fallon’ın saçlarını dağıtmasına izin vererek iddiaları çürütmeye çalışmıştı.
Son kareden yansıyan koyu tonların bilinçli bir stil hamlesi mi yoksa ortam ışığının yarattığı optik bir sürpriz mi olduğu belirsizliğini korurken, gözler Trump'ın şapkasız vereceği ilk yeni fotoğrafa çevrilmiş durumda.