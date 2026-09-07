https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/donald-trumpin-yeni-sac-rengi-gundem-oldu-sapkanin-altina-saklayarak-gezmis-1108546442.html

Donald Trump’ın yeni saç rengi gündem oldu: Şapkanın altına saklayarak gezmiş

Donald Trump’ın yeni saç rengi gündem oldu: Şapkanın altına saklayarak gezmiş

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey seyahatinde kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarının alışılmadık derecede koyu görünmesiyle dikkat çekti. Kameralara yansıyan... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T09:10+0300

2026-09-07T09:10+0300

2026-09-07T09:10+0300

dünya

new jersey

virginia

jimmy fallon

donald trump

reuters

fox news

air force one

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_96a44f82dfb7564a73acbeee9dad18fe.jpg

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, cuma günü başkanlık uçağı Air Force One ile New Jersey’ye iniş yaptığı sırada objektiflere takılan görüntüsüyle dünya gündemine oturdu. Reuters foto muhabiri Eric Lee tarafından Morristown kentinde kayda alınan karelerde, 80 yaşındaki liderin yıllardır alametifarikası haline gelen açık altın sarısı saçlarının yerini belirgin şekilde koyu tonlara bıraktığı görüldü.Air Force One merdivenlerinde başlayan tartışmaUçaktan inerken rüzgarın da etkisiyle net bir şekilde seçilen bu değişim, saniyeler içinde küresel sosyal medya ağlarında viral haline geldi. İngiliz Independent gazetesi dahil olmak üzere uluslararası basın organları, yeni saç stili üzerindeki ton farkının daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğuna vurgu yaptı.Görüntünün ardından kamuoyunda "Trump saçını boyattı mı, yoksa ışık kırılması ve hava koşulları mı bu yanılsamayı yarattı?" sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak merak edilen bu görsel farklılaşmaya dair Beyaz Saray cephesinden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.Kırmızı şapka sırrı sakladı: Kalıcı mı yoksa geçici mi?Değişimin kalıcı olup olmadığı tartışılırken, Trump’ın ertesi gün sergilediği tutum gizemi daha da derinleştirdi. Fox News sunucusu Bret Baier ile golf sahasında bir araya gelen ABD Başkanı, başında üzerinde dikkat çekici sloganlar yer alan kırmızı bir şapkayla kameraların karşısına çıktı. Şapkanın saçlarını tamamen kapatması, renk değişikliğinin sürüp sürmediğinin anlaşılmasını engelledi.Geçmişte de benzer görsel çıkışlara imza atan Trump, 2019'da Virginia'daki bir kilise ziyaretinde saçlarını tamamen arkaya tarayarak şaşırtmış, ancak kısa süre sonra ikonik modeline geri dönmüştü.Yıllardır süren i̇ddialar ve Jimmy Fallon yayınıTrump’ın saçları yalnızca Beyaz Saray döneminde değil, iş insanlığı yıllarında da sürekli spekülasyonların merkezinde yer aldı. Yıllar boyunca peruk iddiaları ile hedef alınan Trump, bunları her fırsatta reddetmiş; hatta 2016 başkanlık kampanyası sırasında canlı yayında ünlü televizyoncu Jimmy Fallon’ın saçlarını dağıtmasına izin vererek iddiaları çürütmeye çalışmıştı.Son kareden yansıyan koyu tonların bilinçli bir stil hamlesi mi yoksa ortam ışığının yarattığı optik bir sürpriz mi olduğu belirsizliğini korurken, gözler Trump'ın şapkasız vereceği ilk yeni fotoğrafa çevrilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sandiktan-gorulmemis-sonuc-almanyada-afd-saksonya-anhalt-eyalet-secimini-acik-farkla-kazandi-1108545308.html

new jersey

virginia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new jersey, virginia, jimmy fallon, donald trump, reuters, fox news, air force one, haberler