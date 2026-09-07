https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/burcu-kapu-futbol-bize-bir-oyunu-satmaktan-cok-bir-ihtimali-satiyor-1108549376.html

Yazar Burcu Kapu: Futbol bize bir oyunu satmaktan çok bir ihtimali satıyor

Yazar Burcu Kapu: Futbol bize bir oyunu satmaktan çok bir ihtimali satıyor

Sputnik Türkiye

Yazar Burcu Kapu, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Kapu, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Futbol adlı kitabı üzerinden futbolun insan... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T10:49+0300

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Yazar Burcu Kapu, Serhat Sarısözen'in Gündem Dışı programında Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabı Futbol üzerinden futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını anlattı. Kapu, oyunun insan doğasına ve toplumsal davranışlara tuttuğu aynayı değerlendirdi.Futbolu kurallarını ya da tarihini anlatan klasik bir spor kitabı olarak ele almak yerine okuyucuyla sohbet eden ve ona sorular yönelten bir metin oluşturduğunu belirten Burcu Kapu, kitabın merkezinde aslında insanın bulunduğunu söyledi. Futbolun psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi, liderlik, adalet ve kalabalık davranışları gibi pek çok alan üzerinden okunabileceğini ifade etti.'Futbol bize bir oyunu satmaktan çok bir ihtimali satıyor'Futbolun insanlara sınırları belli ancak sonucu öngörülemeyen bir alan sunduğunu belirten Kapu, bu durumu “güvenli belirsizlik” olarak tanımladı. Sahanın, sürenin ve kuralların belli olmasına rağmen maçın sonucunun bilinmemesinin oyunun cazibesini oluşturduğunu söyleyen Kapu şöyle konuştu:'Sokak futbolunda toplumun hiyerarşik yapısını görebiliyorsunuz'Kitabında profesyonel futbolun yanı sıra sokak futboluna da yer veren Kapu, çocukların oynadığı maçların toplumsallaşma, ahlak, sınırlar ve hiyerarşi açısından önemli bir prova alanı olduğunu söyledi:'Taraftarlık bir spor tercihinden çıkıp sosyal kimlik meselesine dönüşüyor'Futboldaki aidiyet duygusuna da değinen Kapu, sahaya çıkmayan bir taraftarın maç sonunda “Biz kazandık” ya da “Biz kaybettik” demesinin oyunun sosyal kimlik yaratma gücünü ortaya koyduğunu ifade etti:'Sevdiğiniz şey sizi neye dönüştürüyor?'Fanatizmin başlangıcının her zaman nefret olmadığını, kimi zaman yoğun bir sevgi ve sahiplenme duygusunun karşı tarafı “öteki” haline getirebildiğini anlatan Kapu, futbol üzerinden insanın sevdiği şeylerle kurduğu ilişkiyi sorguladığını söyledi:'Bir kulübün gerçek seviyesi kaybettiğinde verdiği tepkide ortaya çıkar'Yenilginin insanın savunma mekanizmalarını görünür hale getirdiğini anlatan Kapu, taraftarların ve kulüplerin kötü sonuçların ardından sorumluluğu dışarıda aramasının gelişimi engelleyebileceğini belirtti:'İnsan bir krizle karşılaştığında birinin yol göstermesini bekliyor'Teknik direktörlük üzerinden liderlik kavramını da ele alan Kapu, insanın topluluklar halinde yaşamaya başladığı dönemlerden bu yana lider arayışında olduğunu söyledi:'İnsanın hayatta durmasının taşıyıcı kolonu umut duygusu'Kitabın finalinde futbolun bütün çelişkilerini umut kavramıyla bir araya getiren Kapu, yıllarca başarısız sonuçlar alan bir takımın taraftarının yeni sezona yine umutla başlayabilmesinin yalnızca futbola değil, insan doğasına ilişkin olduğunu söyleyip sözlerini şöyle sonlandırdı:

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2026

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