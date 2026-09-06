https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/alanyada-sig-suya-baliklama-atlayan-kisi-hayatini-kaybetti-derinlik-50-santimetreydi-1108534975.html
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan kişi yaşamını yitirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T12:33+0300
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Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti.Balıklama atladıKonaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Arif Erman (39), iskeledeki koruma halatlarının üzerinden derinliği yaklaşık 50 santimetre olan sığ suya balıklama atladı.Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybettiİskeledeki cankurtaranın da ardından denize atladığı Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, Erman'ın iskelede önce atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, ardından geri geri giderek mesafesini ayarladığı ve koşarak koruma halatının üzerinden suya atladığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220808/denize-baliklama-atlamak-istedi-omurgasi-kirildi-51-gundur-yogun-bakimda-1059645509.html
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antalya, balıklama, alanya
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan kişi yaşamını yitirdi.
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Arif Erman (39), iskeledeki koruma halatlarının üzerinden derinliği yaklaşık 50 santimetre olan sığ suya balıklama atladı.
Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
İskeledeki cankurtaranın da ardından denize atladığı Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, Erman'ın iskelede önce atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, ardından geri geri giderek mesafesini ayarladığı ve koşarak koruma halatının üzerinden suya atladığı görülüyor.