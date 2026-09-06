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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/alanyada-sig-suya-baliklama-atlayan-kisi-hayatini-kaybetti-derinlik-50-santimetreydi-1108534975.html
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan kişi yaşamını yitirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti.Balıklama atladıKonaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Arif Erman (39), iskeledeki koruma halatlarının üzerinden derinliği yaklaşık 50 santimetre olan sığ suya balıklama atladı.Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybettiİskeledeki cankurtaranın da ardından denize atladığı Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, Erman'ın iskelede önce atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, ardından geri geri giderek mesafesini ayarladığı ve koşarak koruma halatının üzerinden suya atladığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220808/denize-baliklama-atlamak-istedi-omurgasi-kirildi-51-gundur-yogun-bakimda-1059645509.html
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antalya, balıklama, alanya
antalya, balıklama, alanya

Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti: Derinlik 50 santimetreydi

12:33 06.09.2026
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan kişi yaşamını yitirdi.
Alanya'da sığ suya balıklama atlayan kişi hayatını kaybetti.

Balıklama atladı

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Arif Erman (39), iskeledeki koruma halatlarının üzerinden derinliği yaklaşık 50 santimetre olan sığ suya balıklama atladı.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

İskeledeki cankurtaranın da ardından denize atladığı Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, Erman'ın iskelede önce atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, ardından geri geri giderek mesafesini ayarladığı ve koşarak koruma halatının üzerinden suya atladığı görülüyor.
Denize balıklama atlamak istedi, omurgası kırıldı: 51 gündür yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Denize balıklama atlamak istedi, omurgası kırıldı: 51 gündür yoğun bakımda
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