https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogrenim-ucretlerinin-mevzuata-uygunlugu-mercek-altinda-1108505626.html

Öğrenim ücretlerinin mevzuata uygunluğu mercek altında

Öğrenim ücretlerinin mevzuata uygunluğu mercek altında

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yükseköğretim Kurumu’nun 23 vakıf üniversitesine dönük incelemesine ilişkin aktarımlarında “2026-2027 için belirlenen... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T15:27+0300

2026-09-04T15:27+0300

2026-09-04T15:27+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) 23 vakıf üniversitesine dönük yüzde 25 zam incelemesiyle ilgili gelişmeleri aktardı.Aslan, “Yükseköğretim Denetleme Kurulu, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine uygulanabilecek yüzde 25’lik artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı” dedi. İnceleme sonucunda 2026-2027 akademik yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların mevzuata uygun olup olmadığı konusunun değerlendirileceğini belirten Aslan, incelemenin gerekçesiyle ilgili de konuştu.“Zamların uygunluğu değerlendirilecek”Kurulun, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için getirilen yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine inceleme başlattığını ifade eden Aslan, “2026-2027 akademik yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek” dedi.Aslan, incelemenin yasal dayağının ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine dayanarak yayımlanan usul ve esaslar olduğunu söyledi.

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