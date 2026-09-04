Kademeli emeklilikte talep net: ‘Primlerimiz esas alınsın’

“Gerçekten adalet istiyoruz. EYT’den sonra bu kadar kademeli emeklilik çağrısı yapılmasının temel nedeni 2008 sonrasında 60-65 yaş arasına kademe var, EYT’nin 7438 sayılı yasa çıkmadan önce bir kademelendirme var, bunu geriye dönük yaptıkları için biz arada kaldık. Büyük bir uçuruma maruz kaldık. Bizim en büyük adalet duygumuzu yükselten nokta bu. Çünkü arada 17-20 yıllık bir uçurum açıldı. EYT yasası çıkmadan önce zaten ikişer yıllık kademe vardı, biliyorduk ki biz yine 58 yaşında emekli olacağız. Ama o uçurum kalktı ve bugün Türkiye’de sayısı az da olsa evet 38-40 yaşında emeklilerimiz var. Gerçekten bu uçurum sadece yaş ve primle değil bizim bazı EYT’li arkadaşlarımızla aramızda prim gün sayımız olarak da uçurum var. bugün 10 bin günü tamamlamış insanlar var 50 yaşında ama 60 yaşı bekliyor. Öbür tarafta 43 yaşında emekli olmuş bir kesim var. Buradaki adaletsizlik çalışma hayatına yansıyor çünkü o insanlar hala çalışma hayatında. Prim yükseliyor, maaş da düşüyor aylık bağlanma oranından dolayı. Bu dayanılmaz bir hal alıyor. Bizler primimizin baz alınmasını, akranlarımız arasındaki uçurumun kapatılmasını istiyoruz. Biz işe giriş tarihi baz alınarak çıkartılan bir yasadan dolayı bir tarihe takıldık, bunu tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden sosyal güvenlik kurumunda işe giriş tarihi değil, ödenen primler esas alınsın istiyoruz çünkü primlerimiz yok sayıldı. Yaşımız da büyüdü. Yaşla bir alakası kalmadı. Adaletsizlik büyüdü ama işe giriş tarihi baz alındığı için büyüdü. Primlerimizin kıymetinin bilinmesini ve aylık bağlanma oranlarında düzenleme yapılmasını istiyoruz”