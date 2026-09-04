'Cezaların hiçbir caydırıcılığı yok, kadınların yaşadıkları hafife alınıyor'
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu Başkanı Cemile Yıldız oldu. Yıldız, boşanmak istediği için iki çocuğunun babaları tarafından öldürüldüğünü ve süreç boyunca yaşadıklarını anlattı.
Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu Başkanı Cemile Yıldız, gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te sunduğu Yeri ve Zamanı programında, 16 yıllık evliliğini sonlandırmak istediği dönemde yaşadıklarını anlattı.
Boşanma sürecinde çocuklarının babalarıyla görüştürülmesine ve hakkındaki uzaklaştırma kararının kaldırılmasına tepki gösteren Yıldız, iki çocuğunun öz babaları tarafından öldürüldüğünü belirterek, “Bir kadın boşanmak istiyorsa bu boşu boşuna değildir. Şiddet bir kerelik bir şey değil, bir döngü” dedi.
“16 yıllık evliliğimi sonlandırmak istemiştim, iki çocuk annesiydim. Kimse boşanmayı istemez, 16 yıl mücadele ettim, kimse boşanırım diye evlenmiyor zaten. Ben sadece boşanmak istemiştim, bu yüzden iki evladımı öz babaları tarafından kaybettim. Bırakılan mesajda ‘Sana öyle bir acı yaşatacağım ki yalnız kaldığında ölmeyi isteyeceksin’ diyordu. Acaba Cemile ne yaptı diyorlar, ne yapmış olabilirim ki iki çocuğumun canına kıyıldı? Bu soru vicdan eksikliğinden geliyor. Boşanma davası açıldıktan sonra her şey usule uygun bir şekilde devam ediyordu. Bir ay sonra sosyal hizmet uzmanı geldi, hem çocukların hem benim görüşümü aldılar. Oğlum ‘Babama gitmek istemiyorum’ dedi, kızım da ‘Giderim ama kalmam’ dedi. İş fiziki şiddete gidiyordu, can havliyle evden çıktım. Polis memuru bana dedi ki ‘Biz eşinizle görüştük, evde değilmiş eve gidebilirsiniz’. İki polisle eve gittim gittiğimde evdeydi. İki polisin yanında ‘Beni bu evden uzaklaştırırsanız katliam yapacağım’ dedi. Bir kadın boşanmak istiyorsa bu boşu boşuna değildir. Şiddet bir kerelik bir şey değil bir döngü. 16 yıllık evliliğimde bağımlılıkla neler yaşanabileceğini gördüm, boşu boşuna mücadele ettim. Sonunda elimde acıdan başka hiçbir şey kalmadı. Bana dediler ki ‘Katil de öldüğü için dosya kapandı’. Cezaların hiçbir caydırıcılığı yok, insanların şiddeti bu kadar hafife almalarının sebebi de bu.”
‘Çocuğum görüşmek istememesine rağmen sosyal hizmet uzmanı görüştürdü’
“Boşanma davaları çok uzun sürüyor, sosyal hizmet uzmanlarına karar bırakılmamalı. Benim çocuğum istememesine rağmen sosyal hizmet uzmanını ne ikna etti de çocuklarla babasını görüştürdü? Olaydan bir ay önce uzaklaştırmam olmasına rağmen iptal edildi. Doktoru bile bana ‘Siz abartıyorsunuz’ dedi. Şaşırdım, 24 saat yaşayan ve evdeki şiddeti gören benim dedim. Kadınların yaşadıkları o kadar hafife alınıyor ki… Çocuklarım korkudan kurs saatlerini bile söylemiyordu, ya gelirse diyorlardı. Kimse zamanında benim arkamda durmadı, sen dur bakalım sen kimsin diyen olmadı.”