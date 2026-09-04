“Batı’nın kurduğu hegemonya aşınacak, ŞİÖ kapsamlı bir yol haritası çiziyor”

“S-400’ler, CAATSA yaptırımları, PKK ile mücadelede Batı silahlarının kullanım sorunu gibi sorunlar Türkiye’yi her alanda çeşitliliğe itiyor. Suudi Arabistan da Birleşik Arap Emirlikleri de Azerbaycan da Ermenistan da opsiyonlarını çoğaltmaya çalışıyor. Herkes birçok aktörle ilişkiye giriyor. Bu sadece tek boyutlu bir ilişki de değil. Teknoloji, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda iş birlikleri var. Türkiye, BRICS’in ve Şangay İşbirliği Örgütü’ndeki ilerlemeyi görüyor. Elde edilen kısmi başarılar da Türkiye’nin radarında. Türkiye’nin Batılı ortakları tarafından maruz kaldıkları durum da ortada. BRICS ve ŞİÖ’den nasıl ki bir anda çok şey beklemiyorsak Türkiye’nin de bir anda Batı’nın ekseninden ayrılmasını bekleyemeyiz. Bir anda tek boyutlu bir şeye geçilmiyor. Türkiye’nin yıllar önce bu işe girmesi gerekiyordu belki de. Türkiye ekonomisi hala Batı’ya bağlı ve Batı ile ticaret çok yoğun. Bunların da çeşitlendirilmesi gerekiyor. BRICS ve ŞİÖ de bunun yolunu açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok doğru bir gerçeklikten hareket ediyor. Çok kutupluluğun temel unsurlarından birinin Şangay İşbirliği Örgütü olduğu doğru. Bunun diğer ayağı da BRICS. Dünya bir çok kutupluluğa gidecekse bu iki öncü mekanizmayla gidebilir. Bu mekanizmaların içinde olmak bu aktörlerle iş birliğini yoğunlaştırmak ve daha derin iş birliği yaratmak Türkiye’nin öncelikleri arasında. Üyelik durumunun da gerçekleşme ihtimali var”