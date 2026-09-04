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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-gurlekten-yeni-nesil-suc-orgutu-mesaji-gecit-vermeyecegiz-1108508036.html
Bakan Gürlek'ten 'yeni nesil suç örgütü' mesajı: 'Geçit vermeyeceğiz'
Bakan Gürlek'ten 'yeni nesil suç örgütü' mesajı: 'Geçit vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
adalet bakanlığı
suç örgütü
yeni nesil suç örgütü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından 'yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz' mesajı paylaştı.Gürlek "4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/istanbulda-iki-suc-orgutune-operasyon-5-supheli-yakalandi-1108210347.html
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adalet bakanlığı, suç örgütü, yeni nesil suç örgütü
adalet bakanlığı, suç örgütü, yeni nesil suç örgütü

Bakan Gürlek'ten 'yeni nesil suç örgütü' mesajı: 'Geçit vermeyeceğiz'

16:56 04.09.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından 'yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz' mesajı paylaştı.
Gürlek "4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi." dedi.
Yeni Nesil Suç Örgütlerine Geçit Vermeyeceğiz! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerimiz güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Bu kapsamda bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya’da, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu önemli operasyonları başarıyla yürüten Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
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İstanbul'da iki suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı
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