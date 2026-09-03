https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/spkdan-kripto-ve-borsada-kritik-karar-yabancilara-pasaport-sarti-1108452049.html

SPK'dan kripto ve borsada kritik karar: Yabancılara pasaport şartı

SPK'dan kripto ve borsada kritik karar: Yabancılara pasaport şartı

Sputnik Türkiye

SPK, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T07:50+0300

2026-09-03T07:50+0300

2026-09-03T07:50+0300

ekonomi̇

icao

swift

sermaye piyasası kurulu (spk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103940/96/1039409663_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5116f7319b60b1621e6d1ba805f5d9d7.jpg

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden, çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek.Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO 9303 standardı) gerekliliklerini karşılayan ve NFC (Yakın Alan İletişimi) desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgiler ile mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak; temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek.Adres ve konum radarda: Teyit edilmeden tek kuruş çıkmayacakSistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri; ikametgah belgesi, son üç aya ait abonelik faturaları (elektrik, su, doğalgaz) veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek bir lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek.Arka planda çalışan güvenlik algoritması; kullanıcının anlık IP ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek.Yüksek risk sınıfı devrede: Para trafiği yalnızca SWIFT üzerindenPasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek.Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi:Şirketler i̇çin dijital doğrulama: "Gerçek faydalanıcı" gizlenemeyecekDüzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri MERSİS ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak.Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kuresel-piyasalarda-ani-iran-dususu-altin-ve-petrol-nereye-kosuyor-1108450536.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

icao, swift, sermaye piyasası kurulu (spk)