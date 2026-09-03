https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/spkdan-kripto-ve-borsada-kritik-karar-yabancilara-pasaport-sarti-1108452049.html
SPK'dan kripto ve borsada kritik karar: Yabancılara pasaport şartı
SPK'dan kripto ve borsada kritik karar: Yabancılara pasaport şartı
Sputnik Türkiye
SPK, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T07:50+0300
2026-09-03T07:50+0300
2026-09-03T07:50+0300
ekonomi̇
icao
swift
sermaye piyasası kurulu (spk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103940/96/1039409663_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5116f7319b60b1621e6d1ba805f5d9d7.jpg
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden, çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek.Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO 9303 standardı) gerekliliklerini karşılayan ve NFC (Yakın Alan İletişimi) desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgiler ile mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak; temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek.Adres ve konum radarda: Teyit edilmeden tek kuruş çıkmayacakSistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri; ikametgah belgesi, son üç aya ait abonelik faturaları (elektrik, su, doğalgaz) veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek bir lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek.Arka planda çalışan güvenlik algoritması; kullanıcının anlık IP ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek.Yüksek risk sınıfı devrede: Para trafiği yalnızca SWIFT üzerindenPasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek.Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi:Şirketler i̇çin dijital doğrulama: "Gerçek faydalanıcı" gizlenemeyecekDüzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri MERSİS ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak.Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kuresel-piyasalarda-ani-iran-dususu-altin-ve-petrol-nereye-kosuyor-1108450536.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103940/96/1039409663_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_986f0e86f78de0583307e7fb992f6bd5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
icao, swift, sermaye piyasası kurulu (spk)
icao, swift, sermaye piyasası kurulu (spk)
SPK'dan kripto ve borsada kritik karar: Yabancılara pasaport şartı
SPK, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden, çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek.
Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO 9303 standardı
) gerekliliklerini karşılayan ve NFC (Yakın Alan İletişimi)
desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgiler ile mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak; temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek.
Adres ve konum radarda: Teyit edilmeden tek kuruş çıkmayacak
Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri; ikametgah belgesi, son üç aya ait abonelik faturaları (elektrik, su, doğalgaz) veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek bir lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek.
Arka planda çalışan güvenlik algoritması; kullanıcının anlık IP ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek.
Yüksek risk sınıfı devrede: Para trafiği yalnızca SWIFT üzerinden
Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek.
Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi:
Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek.
Uluslararası nakit transferleri sadece SWIFT ağı
üzerinden kabul edilecek; transfer mesajındaki kimlik verileri ile kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak.
Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları, her üç aylık periyotlarla doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
radarına raporlanacak.
Şirketler i̇çin dijital doğrulama: "Gerçek faydalanıcı" gizlenemeyecek
Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri MERSİS ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak.
Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak.