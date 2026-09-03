https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/msbden-kuzey-kibris-ve-silivride-meydana-gelen-gemi-kazalarina-iliskin-aciklama-1108466923.html
MSB'den Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama
MSB'den Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 4 gemi, 1 uçak ve 1 İHA... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:42+0300
2026-09-03T13:42+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 4 gemi, 1 uçak ve 1 İHA ile katkı sağlandığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, BAYKAR Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.'Koordinasyon içindeyiz'30 Ağustos'ta Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan gemide hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, "Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır. 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-alsu-gemisindeki-9-kisi-gozaltina-alindi-1108458596.html
türki̇ye
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milli savunma bakanlığı (msb), kuzey kıbrıs, silivri, zeki aktürk, türkiye
milli savunma bakanlığı (msb), kuzey kıbrıs, silivri, zeki aktürk, türkiye
MSB'den Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 4 gemi, 1 uçak ve 1 İHA ile katkı sağlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 4 gemi, 1 uçak ve 1 İHA ile katkı sağlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, BAYKAR Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
30 Ağustos'ta Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan gemide hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, "Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır. 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır." açıklamasında bulundu.