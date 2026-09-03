https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/israil-propagandasi-yapan-hesaplara-turkiyeden-erisim-yasagi-1108478882.html

İsrail propagandası yapan hesaplara Türkiye'den erişim yasağı

İsrail propagandası yapan hesaplara Türkiye'den erişim yasağı

Sputnik Türkiye

Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T18:37+0300

2026-09-03T18:37+0300

2026-09-03T18:37+0300

türki̇ye

i̇srail

türkiye

propaganda

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yasadışı örgüt propagandası

örgüt propagandası

sosyal medya

sosyal medya zorbalığı

sosyal medya yasası

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya hesapları mercek altına alındı.Yapılan detaylı analizler neticesinde, 4 hesabın İsrail lehine propaganda yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan karalama kampanyası yürüttüğü kesinleşti. Bunun üzerine yetkililer, bu hesaplara Türkiye sınırları içinden erişimin engellenmesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iletisim-baskanligindan-israil-yonetimine-tepki-1108156873.html

türki̇ye

i̇srail

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