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İsrail propagandası yapan hesaplara Türkiye'den erişim yasağı
İsrail propagandası yapan hesaplara Türkiye'den erişim yasağı
Sputnik Türkiye
Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇srail
türkiye
propaganda
kara propaganda
yasadışı örgüt propagandası
örgüt propagandası
sosyal medya
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya yasası
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya hesapları mercek altına alındı.Yapılan detaylı analizler neticesinde, 4 hesabın İsrail lehine propaganda yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan karalama kampanyası yürüttüğü kesinleşti. Bunun üzerine yetkililer, bu hesaplara Türkiye sınırları içinden erişimin engellenmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/iletisim-baskanligindan-israil-yonetimine-tepki-1108156873.html
türki̇ye
i̇srail
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i̇srail, türkiye, propaganda, kara propaganda, yasadışı örgüt propagandası, örgüt propagandası, sosyal medya, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
i̇srail, türkiye, propaganda, kara propaganda, yasadışı örgüt propagandası, örgüt propagandası, sosyal medya, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi

İsrail propagandası yapan hesaplara Türkiye'den erişim yasağı

18:37 03.09.2026
© AP Photo / Jenny KaneBilgisayar/hacker
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Jenny Kane
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Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve İsrail propagandası yaptığı tespit edilen 4 X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya hesapları mercek altına alındı.
Yapılan detaylı analizler neticesinde, 4 hesabın İsrail lehine propaganda yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan karalama kampanyası yürüttüğü kesinleşti. Bunun üzerine yetkililer, bu hesaplara Türkiye sınırları içinden erişimin engellenmesine karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
TÜRKİYE
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail yönetimine tepki
21 Ağustos, 20:54
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