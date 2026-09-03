https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gayrimenkul-uzmani-kas-nakit-parasi-olanin-konut-almasi-icin-dogru-zaman-1108478993.html

Gayrimenkul Uzmanı Kas: Nakit parası olanın konut alması için doğru zaman

Gayrimenkul Uzmanı Kas: Nakit parası olanın konut alması için doğru zaman

Sputnik Türkiye

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, nakit alım gücü olanlar için konutun hâlâ en güçlü yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi. Kas, yatırımda 1+1 dairelerin... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T18:40+0300

2026-09-03T18:40+0300

2026-09-03T18:40+0300

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Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında konut piyasası, yatırım tercihleri ve arsa yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konutun son 28 aydır reel olarak gerilediğini belirten Kas, nakit parası olan yatırımcılar için mevcut dönemin fırsat sunduğunu söyledi.Kas şunları söyledi:Ev sahibi olmanın kirada kalmaya göre daha avantajlı hale geldiğini ifade eden Kas, yatırım kararında amortisman hesabının önemine dikkat çekti:"Yatırımda 1+1 daire öne çıkıyor"Yatırım amacıyla alınacak konutlarda 1+1 dairelerin daha avantajlı olduğunu söyleyen Kas, bunun en önemli nedeninin hızlı alım-satım ve kiralama imkânı olduğunu belirtti:"Merkezde eski ev, çeperde yeni evden daha avantajlı"Şehir merkezindeki eski konutların ulaşım ve sosyal yaşam açısından daha değerli olduğunu vurgulayan Kas, şehir dışındaki büyük metrekareli evlerin görünenden daha yüksek maliyet oluşturabileceğini ifade etti.Kas şunları söyledi:"Arsada kazanç imar durumuna bağlı"Arsa yatırımında imar durumunun belirleyici olduğunu belirten Kas, imara yakın bölgelerde alınan arsaların daha kısa sürede kazandırabileceğini şu sözlerle anlattı:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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