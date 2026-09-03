https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gayrimenkul-uzmani-kas-nakit-parasi-olanin-konut-almasi-icin-dogru-zaman-1108478993.html
Gayrimenkul Uzmanı Kas: Nakit parası olanın konut alması için doğru zaman
Gayrimenkul Uzmanı Kas: Nakit parası olanın konut alması için doğru zaman
Sputnik Türkiye
Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, nakit alım gücü olanlar için konutun hâlâ en güçlü yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi. Kas, yatırımda 1+1 dairelerin... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T18:40+0300
2026-09-03T18:40+0300
2026-09-03T18:40+0300
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Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında konut piyasası, yatırım tercihleri ve arsa yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konutun son 28 aydır reel olarak gerilediğini belirten Kas, nakit parası olan yatırımcılar için mevcut dönemin fırsat sunduğunu söyledi.Kas şunları söyledi:Ev sahibi olmanın kirada kalmaya göre daha avantajlı hale geldiğini ifade eden Kas, yatırım kararında amortisman hesabının önemine dikkat çekti:"Yatırımda 1+1 daire öne çıkıyor"Yatırım amacıyla alınacak konutlarda 1+1 dairelerin daha avantajlı olduğunu söyleyen Kas, bunun en önemli nedeninin hızlı alım-satım ve kiralama imkânı olduğunu belirtti:"Merkezde eski ev, çeperde yeni evden daha avantajlı"Şehir merkezindeki eski konutların ulaşım ve sosyal yaşam açısından daha değerli olduğunu vurgulayan Kas, şehir dışındaki büyük metrekareli evlerin görünenden daha yüksek maliyet oluşturabileceğini ifade etti.Kas şunları söyledi:"Arsada kazanç imar durumuna bağlı"Arsa yatırımında imar durumunun belirleyici olduğunu belirten Kas, imara yakın bölgelerde alınan arsaların daha kısa sürede kazandırabileceğini şu sözlerle anlattı:
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Okan Aslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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radyo sputnik, radyo, radyo, konut, gayrimenkul
Gayrimenkul Uzmanı Kas: Nakit parası olanın konut alması için doğru zaman
Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, nakit alım gücü olanlar için konutun hâlâ en güçlü yatırım araçlarından biri olduğunu söyledi. Kas, yatırımda 1+1 dairelerin daha avantajlı olduğunu, yaşam tercihlerinde ise şehir merkezindeki eski konutların öne çıktığını belirtti.
Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında konut piyasası, yatırım tercihleri ve arsa yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konutun son 28 aydır reel olarak gerilediğini belirten Kas, nakit parası olan yatırımcılar için mevcut dönemin fırsat sunduğunu söyledi.
"Konut 28 aydır reel olarak düşüşte. Parası olanlar için yapılması gereken en doğru şey nakit para gücünü kullanmak. Kredi kullanmayacaklarsa konut alan, son 10 yıla baktığımızda bu ülkede her zaman kazanmıştır."
Ev sahibi olmanın kirada kalmaya göre daha avantajlı hale geldiğini ifade eden Kas, yatırım kararında amortisman hesabının önemine dikkat çekti:
"Eğer amortisman süresi 20 yılın üzerindeyse kirada kalın. Ancak kiralar arttığı ve konut fiyatları son 28 aydır yatay seyrettiği için amortisman süreleri 13-14 yıllara düştü."
"Yatırımda 1+1 daire öne çıkıyor"
Yatırım amacıyla alınacak konutlarda 1+1 dairelerin daha avantajlı olduğunu söyleyen Kas, bunun en önemli nedeninin hızlı alım-satım ve kiralama imkânı olduğunu belirtti:
"1+1 daireler alması da satması da kolay olduğu için likiditeye hızlı döner. Kiraya vermesi de daha kolaydır. Sürekli bir sirkülasyon olduğu için yatırımcı açısından daha avantajlıdır."
"Merkezde eski ev, çeperde yeni evden daha avantajlı"
Şehir merkezindeki eski konutların ulaşım ve sosyal yaşam açısından daha değerli olduğunu vurgulayan Kas, şehir dışındaki büyük metrekareli evlerin görünenden daha yüksek maliyet oluşturabileceğini ifade etti.
"Benim her zaman tercihim şehir merkezinde eski bir ev olur. Ulaşım kolaylığı ve sosyal hayatın içinde olmak çok önemlidir. Şehrin merkezi her zaman daha değerlidir."
"Arsada kazanç imar durumuna bağlı"
Arsa yatırımında imar durumunun belirleyici olduğunu belirten Kas, imara yakın bölgelerde alınan arsaların daha kısa sürede kazandırabileceğini şu sözlerle anlattı:
"İmarsız arsayı aldıysanız en az 10 yıl unutmanız gerekir. Ama imara yakın noktalarda alırsanız daha az beklersiniz ve daha hızlı kazanırsınız."