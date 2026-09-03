https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/almanyadan-israile-930-milyon-dolarlik--askeri-ihracat-onayi-1108465775.html
Almanya'dan İsrail'e 930 milyon dolarlık askeri ihracat onayı
Almanya'dan İsrail'e 930 milyon dolarlık askeri ihracat onayı
Sputnik Türkiye
Alman hükümeti, 2026'nın ilk yarısında İsrail'e yaklaşık 800 milyon euro (930 milyon dolar) değerinde askeri malzeme ihracatına onay verdi. Berlin ayrıca, İsrail yapımı balistik füzeli test etti. İşte tüm detaylar...
2026-09-03T13:08+0300
2026-09-03T13:08+0300
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Almanya, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e silah ihracatını kısmen kısıtlamasının ardından bu ülkeye yönelik askeri malzeme ihracat izinlerini yeniden artırdı. Alman hükümeti, 2026'nın ilk yarısında İsrail'e yaklaşık 800 milyon euro (930 milyon dolar) değerinde askeri malzeme ihracatına onay verdi.Alman ekonomi ve enerji makamlarının Sol Parti'nin (Die Linke) parlamentodaki soru önergesine verdiği yanıta dayanan Berlin merkezli Der Spiegel haberine göre, ocak-haziran döneminde verilen ihracat izinlerinin toplam değeri, 2025 yılının tamamında onaylanan miktarın dört katından fazlasına ulaştı.'INS Drakon', habere göre, salı günü Kiel'den ayrılarak İsrail'e doğru yola çıktı.İsrail yapımı balistik füzeyi test ettilerÖte yandan Alman Donanması da İsrail yapımı LORA balistik füze sistemini Kuzey Atlantik'te test etti.İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen LORA'nın testi, Alman Donanmasına ait bir gemiden gerçekleştirildi.Almanya'nın halihazırda balistik füzesi bulunmuyor. Ordunun uzun menzilli füze kapasitesinin temelini, savaş uçaklarından fırlatılabilen Taurus seyir füzeleri oluşturuyor.LORA testinin, Almanya'nın uzun menzilli silah kapasitesini artırma arayışının bir parçası olduğu belirtiliyor.Almanya'nın İsrail'e yönelik askeri ihracatındaki artış, Berlin'in Gazze savaşı konusunda zaman zaman İsrail hükümetine yönelik eleştirileri ile Tel Aviv'le devam eden savunma işbirliği arasındaki çelişkiyi de yeniden gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-disisleri-almanya-2-dunya-savasinin-derslerini-bilincli-olarak-goz-ardi-ediyor-1107836195.html
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almanya, i̇srail, der spiegel
almanya, i̇srail, der spiegel
Almanya'dan İsrail'e 930 milyon dolarlık askeri ihracat onayı
Almanya, Gazze'de nedeniyle İsrail'e silah ihracatını kısmen kısıtlamasının ardından bu ülkeye yönelik askeri malzeme ihracat izinlerini yeniden artırdı. Alman hükümeti, 2026'nın ilk yarısında İsrail'e yaklaşık 800 milyon euro (930 milyon dolar) değerinde askeri malzeme ihracatına onay verdi. Ayrıca, İsrail yapımı balistik füze test edildi.
Almanya, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e silah ihracatını kısmen kısıtlamasının ardından bu ülkeye yönelik askeri malzeme ihracat izinlerini yeniden artırdı. Alman hükümeti, 2026'nın ilk yarısında İsrail'e yaklaşık 800 milyon euro (930 milyon dolar) değerinde askeri malzeme ihracatına onay verdi.
Alman ekonomi ve enerji makamlarının Sol Parti'nin (Die Linke) parlamentodaki soru önergesine verdiği yanıta dayanan Berlin merkezli Der Spiegel haberine göre, ocak-haziran döneminde verilen ihracat izinlerinin toplam değeri, 2025 yılının tamamında onaylanan miktarın dört katından fazlasına ulaştı.
Söz konusu rakamın önemli bölümünü İsrail için Almanya'da inşa edilen 'INS Drakon'
adlı denizaltı oluşturuyor. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki denizaltı, Alman savunma şirketi TKMS tarafından İsrail için
inşa edildi.
'INS Drakon', habere göre, salı günü Kiel'den ayrılarak İsrail'e doğru yola çıktı.
İsrail yapımı balistik füzeyi test ettiler
Öte yandan Alman Donanması da İsrail yapımı LORA balistik füze sistemini Kuzey Atlantik'te test etti.
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen LORA'nın testi, Alman Donanmasına ait bir gemiden gerçekleştirildi.
Almanya'nın halihazırda balistik füzesi bulunmuyor. Ordunun uzun menzilli füze kapasitesinin temelini, savaş uçaklarından fırlatılabilen Taurus seyir füzeleri oluşturuyor.
LORA testinin, Almanya'nın uzun menzilli silah kapasitesini artırma arayışının bir parçası olduğu belirtiliyor.
Almanya'nın İsrail'e yönelik askeri ihracatındaki artış, Berlin'in Gazze savaşı konusunda zaman zaman İsrail hükümetine yönelik eleştirileri ile Tel Aviv'le devam eden savunma işbirliği arasındaki çelişkiyi de yeniden gündeme getirdi.