“ABD-İran savaşı hibrit şekilde sürüyor, asıl vurulmak istenen şey halkın iradesi”

“Şu anki durumu bir kale kuşatmasına benzetebiliriz. İran’a ekonomik hareketlilik sağlanmadığı için şu an kuşatma altında. Bunu yarmak için bazı hamleler yapılır ve başarılı olunursa savunma kazanılmış olur. İran bu kuşatmayı yarmak istiyor. Hürmüz’de kontrol sağlamak istiyor ama Amerika ablukanın ablukasını yaparak İran’ın gemilerinin çıkışına da müsaade etmiyor. İran Hürmüz’ü lehine kullanmak için çeşitli şeyler yaptı aslında. İsrail’e dahi saldırılar düzenlendi. Amerika buna karşı çatışmanın boyutunu total bir savaşa dönüştürmeden Trump’ın tabiriyle ‘ölçülü karşılıklar vererek’ konuyu kapattı. Savaş şu an hibrit şekilde işleniyor. Sadece füzeler ve uçaklar yok. İran’daki devlet kurumlarına son bir yılda 220 binden fazla siber saldırı yapılmış durumda. Bankalara da siber saldırı yapıldı ve insanlar bankadaki paralarını kullanamadı. Paralar çekilemedi ve kartlar kullanılamadı. Bu insanlara yönelik yapılan operasyonun parçası. İşin siber, ekonomik ve sosyal boyutu savaşın bir parçası. Şu an vurulan şey halkın iradesi aslında. İnsanları refleks gösteremez hale getirmek amaçlanıyor. Bu savaşın başka bir boyutu. Şu an İran, Amerika ve İsrail savaşı devam ediyor. Savaşın hibrit boyutunu Rusya-Ukrayna arasında da görüyoruz. İran, İsrail-ABD savaşı devam ediyor. Savaş bitmiş değil o yüzden savaşın yeniden başlaması gündemi geçersiz. Savaş, zamana oynayarak sürüyor ve İran’ı boğmaya yönelik bir süreç söz konusu. İran’da rejim değişikliği karikatürize edildi ancak hiçbir direnç sonsuz değildir. Ne Amerika’nın kuşatma kabiliyeti sonsuz ne de İran’ın direnci. Trump halkın ayaklanmasını istiyor çünkü halkı boğmaya dönük bir stratejinin peşindeler. Bombalara rağmen sokağa çıkan halkın iradesine saldırı söz konusu. Düğün saldırısında 10 yaşından küçük çocuklar var örneğin. Minab gibi katliamlar yapıp sivil ölümlere sebep olduğunuzda kırmaya kırdıkları direnç başka şekilde yenilenebiliyor. Ancak bu içinde riskler de barındırıyor. Savaş sonrası İran’ın inşa sürecinde nasıl bir yol izleneceği de konular söz konusu. Durum, ‘Kim nefesini daha uzun tutabilirse’ meselesine dönmüş durumda. Trump’ın ‘medeniyeti sileceğiz’ dediği iki büyük saldırıyla da birlikte halk üzerindeki baskıyı artırmaya gideceklerdir diye düşünüyorum”