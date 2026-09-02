Yargıda ‘siyaset dili’ tartışması: İbrahim Kaboğlu'ndan Mehmet Uçum'un açıklamasına tepki

''Toplantıda Kaboğlu’na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala kararına ilişkin açıklamaları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkılabileceğine yönelik tartışmalar soruldu. Kaboğlu, Türkiye’nin insan hakları alanında yaklaşık 76-77 yılda elde ettiği kazanımların birkaç kişinin ya da bir grubun açıklamasıyla ortadan kaldırılamayacağını belirterek, bu yöndeki değerlendirmeleri sert sözlerle eleştirdi. İbrahim Kaboğlu çok uzun ve detaylı bir yanıt verdi. Ama o yanıtın son bölümü benim dikkatimi çekti. Yaklaşık 76-77 yıldır insan hakları temelinde elde edilen kazanımlardan bahsetti ve bu kazanımları bir kişinin, birkaç kişinin ya da bir grubun ortadan kaldırmaya gücünün kolay kolay yetmeyeceğini söyledi. Bu nedenle de bu tür açıklamaları ‘gayri ciddi’ olarak değerlendirdiğini ifade etti. Yalnızca gayri ciddi değil, aynı zamanda ‘ahlaksız’ bulduğunu da söyledi. Oldukça sert bir açıklamaydı.’’