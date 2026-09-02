https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibristaki-gemi-kazasindan-kurtarilan-8-aylik-hamile-kadin-turkiyeye-gonderildi-1108442021.html
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın Türkiye'ye gönderildi
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın Türkiye'ye gönderildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:10+0300
2026-09-02T18:10+0300
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kuzey kıbrıs
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ambulans uçak
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılan ve Lefkoşa'da tedavi altına alınan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Ailenin bekledikleri kız bebeğin adını Deniz Ecem koymayı planladıkları ama kazadan sonra Alara ismi verme kararı aldıkları öğrenildi. Ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiKuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti. Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-ters-donerek-alabora-oldu-1108347769.html
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kuzey kıbrıs, kocaeli, ambulans uçak, gemi kazası
kuzey kıbrıs, kocaeli, ambulans uçak, gemi kazası
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın Türkiye'ye gönderildi
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılan ve Lefkoşa'da tedavi altına alınan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Ailenin bekledikleri kız bebeğin adını Deniz Ecem koymayı planladıkları ama kazadan sonra Alara ismi verme kararı aldıkları öğrenildi.
Ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.
Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti. Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.