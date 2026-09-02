https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuzey-kibristaki-gemi-kazasindan-kurtarilan-8-aylik-hamile-kadin-turkiyeye-gonderildi-1108442021.html

Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın Türkiye'ye gönderildi

Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın Türkiye'ye gönderildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

türki̇ye

kuzey kıbrıs

kocaeli

ambulans uçak

gemi kazası

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılan ve Lefkoşa'da tedavi altına alınan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Ailenin bekledikleri kız bebeğin adını Deniz Ecem koymayı planladıkları ama kazadan sonra Alara ismi verme kararı aldıkları öğrenildi. Ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiKuzey Kıbrıs'taki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti. Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-ters-donerek-alabora-oldu-1108347769.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, kocaeli, ambulans uçak, gemi kazası