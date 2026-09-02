Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

Şahsıma yönelik tehdit ve taciz suçlaması ile ilgili bir tane bile şikayet yoktur. Uyuşturucu maddeleri hiç kullanmadım ticaretini de yapmıyorum. Bu konuda bir hesap hatası yapıldığını ya da bilgim olmayan para transferlerinin bir karışıklık sonucu bana isnat edildiğini düşünüyorum. Para havalesi yaptığım tüm işlemler ve miktarlar gelirimle orantılıdır çünkü eşim de devlet memuru olarak çalışır. Biz yıllardır birikim yaparız, başkaca herhangi bir kişi, kurum veya şirketten ekstra bir gelirimiz söz konusu değildir.