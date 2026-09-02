Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
© Fotoğraf : Cemal Enginyurt sosyal medyaYeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu
© Fotoğraf : Cemal Enginyurt sosyal medya
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'Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamalarıyla tutuklanan Cem Tekinoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederken, gece geç saatlerde genç kadınlara gönderilen paraların burs olduğunu iddia etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı.
MASAK raporunda, Tekinoğlu’nun 2022-2026 yılları arasında çoğunluğu gece saatlerinde olmak üzere, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu genç kadınların hesaplarına 'burs', 'kurs ücreti', 'cilt bakım ücreti', 'kitap ücreti' ve 'diploma ücreti' gibi açıklamalarla 58 işlemde toplam 120 bin 820 lira gönderdiği belirtildi.
'Eğitimlerine destek amaçlı burs veriyordum'
Para transferleriyle ilgili savunma yapan Tekinoğlu, ifadesinde şöyle konuştu:
Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı burs veriyordum. Kesinlikle eğitim amacı dışında bu şahıslardan çıkar veya başka bir menfaat ilişkim olmamıştır. Şahıslardan bazılarını tanımam bile yani yakın bir ilişkimin olmadığını da bu şekilde beyan ederim.
'Uyuşturucu maddeleri hiç kullanmadım'
Uyuşturucu ve tehdit iddialarını da reddeden Tekinoğlu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
Şahsıma yönelik tehdit ve taciz suçlaması ile ilgili bir tane bile şikayet yoktur. Uyuşturucu maddeleri hiç kullanmadım ticaretini de yapmıyorum. Bu konuda bir hesap hatası yapıldığını ya da bilgim olmayan para transferlerinin bir karışıklık sonucu bana isnat edildiğini düşünüyorum. Para havalesi yaptığım tüm işlemler ve miktarlar gelirimle orantılıdır çünkü eşim de devlet memuru olarak çalışır. Biz yıllardır birikim yaparız, başkaca herhangi bir kişi, kurum veya şirketten ekstra bir gelirimiz söz konusu değildir.
Öte yandan şüpheli Cem Tekinoğlu, telefon şifresini vermeyi reddetti.