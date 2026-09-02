https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ambalaj-acildi-bahanesinin-onu-kesildi-cayma-hakkinin-geri-gelmesi-ne-demek--1108436194.html
‘Ambalaj açıldı’ bahanesinin önü kesildi: Cayma hakkının geri gelmesi ne demek?
‘Ambalaj açıldı’ bahanesinin önü kesildi: Cayma hakkının geri gelmesi ne demek?
Sputnik Türkiye
Danıştay’ın kararıyla internetten alınan teknolojik ürünler ve motosikletlerde ambalaj açılsa dahi iade hakkının getirildiğini aktaran Radyo Sputnik... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T14:55+0300
2026-09-02T14:55+0300
2026-09-02T14:55+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Tüketiciler Birliği gibi kurumların açtığı davalar sonucunda Danıştay’ın verdiği cayma bedeli kararıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan, Danıştay’ın kısıtlayıcı hükümleri hukuka aykırı bularak iptal ettiğini söyledi.Aslan; motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı saati kapsayan düzenlemeyle birlikte bu ürünlerin iadesinin yapılabileceğini ve geri gönderimlerde kargo bedelinin de tüketiciden alınmayacağını ifade etti.Kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesi düzenlemesi ortadan kalktı“Artık internet üzerinden bu beş ürünü satın alanlar, yasal süreiçinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak ürünü iade edebilecekler" diyen Aslan, ‘Ambalajı açıldı’ bahanesiyle iadelerin reddedilmesinin önü kesilmiş oldu” diye konuştu. Aslan, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:Aslan, geçmişteki durumu ise şu ifadelerle hatırlattı:
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radyo sputnik, radyo, radyo
‘Ambalaj açıldı’ bahanesinin önü kesildi: Cayma hakkının geri gelmesi ne demek?
Danıştay’ın kararıyla internetten alınan teknolojik ürünler ve motosikletlerde ambalaj açılsa dahi iade hakkının getirildiğini aktaran Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, tüketicilerin yasal süresi içindeki iadelerde artık kargo ücreti de ödemeyeceğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Tüketiciler Birliği gibi kurumların açtığı davalar sonucunda Danıştay’ın verdiği cayma bedeli kararıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan, Danıştay’ın kısıtlayıcı hükümleri hukuka aykırı bularak iptal ettiğini söyledi.
Aslan; motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı saati kapsayan düzenlemeyle birlikte bu ürünlerin iadesinin yapılabileceğini ve geri gönderimlerde kargo bedelinin de tüketiciden alınmayacağını ifade etti.
Kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesi düzenlemesi ortadan kalktı
“Artık internet üzerinden bu beş ürünü satın alanlar, yasal süreiçinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak ürünü iade edebilecekler" diyen Aslan, ‘Ambalajı açıldı’ bahanesiyle iadelerin reddedilmesinin önü kesilmiş oldu” diye konuştu. Aslan, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:
“Normalde iade aşamasında kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesine imkan tanıyan düzenlemeler de ortadan kalktı. Tüketici bu ürünleri cayma hakkını kullanarak iade ettiğinde, geri gönderim için kargo ücreti ödemeyecek; bu masraf satıcıya ait olacak”
Aslan, geçmişteki durumu ise şu ifadelerle hatırlattı:
“Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı bazı yönetmeliklerde, özellikle cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat ve motosiklet gibi yüksek bütçeli ürünlerde, ambalajı açıldıktan sonra "cayma hakkının" kullanılamayacağına dair kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca iade kargo ücretlerinin tüketiciye yıktırılabileceği yönünde düzenlemeler bulunuyordu”