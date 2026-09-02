https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ambalaj-acildi-bahanesinin-onu-kesildi-cayma-hakkinin-geri-gelmesi-ne-demek--1108436194.html

‘Ambalaj açıldı’ bahanesinin önü kesildi: Cayma hakkının geri gelmesi ne demek?

‘Ambalaj açıldı’ bahanesinin önü kesildi: Cayma hakkının geri gelmesi ne demek?

Sputnik Türkiye

Danıştay’ın kararıyla internetten alınan teknolojik ürünler ve motosikletlerde ambalaj açılsa dahi iade hakkının getirildiğini aktaran Radyo Sputnik... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:55+0300

2026-09-02T14:55+0300

2026-09-02T14:55+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Tüketiciler Birliği gibi kurumların açtığı davalar sonucunda Danıştay’ın verdiği cayma bedeli kararıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan, Danıştay’ın kısıtlayıcı hükümleri hukuka aykırı bularak iptal ettiğini söyledi.Aslan; motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve akıllı saati kapsayan düzenlemeyle birlikte bu ürünlerin iadesinin yapılabileceğini ve geri gönderimlerde kargo bedelinin de tüketiciden alınmayacağını ifade etti.Kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesi düzenlemesi ortadan kalktı“Artık internet üzerinden bu beş ürünü satın alanlar, yasal süreiçinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak ürünü iade edebilecekler" diyen Aslan, ‘Ambalajı açıldı’ bahanesiyle iadelerin reddedilmesinin önü kesilmiş oldu” diye konuştu. Aslan, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:Aslan, geçmişteki durumu ise şu ifadelerle hatırlattı:

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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