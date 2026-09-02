https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd-hazine-bakani-ukrayna-ordusunun-enerji-altyapi-tesislerine-yakit-fiyatlarinin-yukselmesine-yol-1108440689.html

ABD Hazine Bakanı: Ukrayna ordusunun enerji altyapı tesislerine yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açıyor

ABD Hazine Bakanı: Ukrayna ordusunun enerji altyapı tesislerine yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açıyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Bessent, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarının küresel yakıt fiyatlarını yükselttiğini belirtti. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T17:17+0300

2026-09-02T17:17+0300

2026-09-02T17:17+0300

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scott bessent

abd maliye bakanlığı

donald trump

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rusya maliye bakanlığı

anton siluanov

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD medyasına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarının küresel yakıt fiyatlarını yükselttiğini söyledi.Bessent, “Hem savaş hem de Ukrayna yüzünden şu anda bir enerji şoku yaşıyoruz, zira Ukrayna, Rus enerji varlıklarını ve işlenmiş ürünleri havaya uçurmaya karar verdi. Bu durum küresel bazda yukarı yönlü fiyat baskısı yaratıyor, bir de İran'daki çatışma var” ifadelerini kullandı.ABD'li bakan, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un G20 etkinliklerine katılmasından memnun olmayan Avrupalılara herkesle iyi geçinmeleri gerektiğini hatırlattı.G20 Maliye Bakanları Toplantısı’nın ardından etkinliği medyaya değerlendiren Bessent, Siluanov’un katılımı bağlamında, “Bazı Avrupalıların ağzında buruk bir tat kaldığını biliyorum, ancak bence karşılıklı etkileşim çok önemli” ifadelerini kullandı.Rus bakanın varlığının çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa veya zorluğa yol açmadığını ifade eden Bessent, ayrıca herkesle iyi geçinmeyi sevdiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu da hatırlattı.Bessent, Ukrayna çatışmasının işbirliği olmadan çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/bessent-iranla-savasta-son-oyuna-giriyoruz-1108192483.html

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