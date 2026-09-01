https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/mekke-pakti-kalici-bir-guvenlik-mimarisi-kurmak-istiyor-1108405682.html

“Mekke Paktı kalıcı bir güvenlik mimarisi kurmak istiyor"

“Mekke Paktı kalıcı bir güvenlik mimarisi kurmak istiyor"

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan öncülüğünde şekillenen yeni güvenlik yapılanmasını değerlendiren Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ittifakın genişleme... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:50+0300

2026-09-01T14:50+0300

2026-09-01T14:50+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbiprogramında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu yeni güvenlik iş birliğinin genişleme potansiyelini değerlendirdi. Kılıç, Mısır ve Bangladeş'in en güçlü adaylar olduğunu, orta vadede ise Malezya ve Endonezya'nın da bu yapıya katılabileceğini söyledi."Mısır ve Bangladeş en güçlü adaylar"Mısır'ın ittifaka katılabilecek ülkelerin başında geldiğini belirten Kılıç, Suudi Arabistan ile yaşanan sorunların aşılması halinde Kahire'nin öne çıkacağını ifade etti.Kılıç şunları söyledi:"Suriye de ilerleyen süreçte paktın parçası olabilir"Suriye'nin de uygun şartların oluşması halinde güvenlik yapılanmasına katılabileceğini dile getiren Kılıç, ülkenin ekonomik toparlanması ve ulus devlet yapısını güçlendirmesinin belirleyici olacağını söyledi.Kılıç şunları söyledi:"Malezya ve Endonezya da orta vadede katılabilir"Savunma sanayi alanındaki ihtiyaçların yeni ortaklıkları beraberinde getireceğini belirten Kılıç, Güneydoğu Asya'dan da katılımlar beklediğini ifade etti.Kılıç şunları söyledi:"Mesaj, kalıcı güvenlik mimarisi oluşturmak"Kılıç, üç ülkenin yalnızca geçici krizlerde bir araya gelen aktörler olmadığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek yeni güvenlik anlayışının uzun vadeli olduğunu vurguladı.Kılıç şunları söyledi:"Bölge kendi güvenliğini kendisi sağlayacak"Yeni yapılanmanın dış aktörlere bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini ifade eden Kılıç, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendilerinin sağlamayı amaçladığını söyledi.Kılıç şunları söyledi:

suudi arabistan

pakistan

mısır

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