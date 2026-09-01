“Mekke Paktı kalıcı bir güvenlik mimarisi kurmak istiyor"
bölgenin kalbi
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan öncülüğünde şekillenen yeni güvenlik yapılanmasını değerlendiren Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ittifakın genişleme potansiyeline dikkat çekti. Kılıç, Mısır ve Bangladeş'in en güçlü adaylar olduğunu, orta vadede ise Malezya ve Endonezya'nın da pakta katılabileceğini söyledi.
Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbiprogramında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu yeni güvenlik iş birliğinin genişleme potansiyelini değerlendirdi. Kılıç, Mısır ve Bangladeş'in en güçlü adaylar olduğunu, orta vadede ise Malezya ve Endonezya'nın da bu yapıya katılabileceğini söyledi.
"Mısır ve Bangladeş en güçlü adaylar"
Mısır'ın ittifaka katılabilecek ülkelerin başında geldiğini belirten Kılıç, Suudi Arabistan ile yaşanan sorunların aşılması halinde Kahire'nin öne çıkacağını ifade etti.
Kılıç şunları söyledi:
"Mısır çok güçlü bir aday. Suudi Arabistan ile yaşadığı sorunları aşabilirse yüksek ihtimalle ittifaka katılacak en güçlü ülke olarak öne çıkıyor. Bangladeş de bu konuda görüşmeler yürütüyor ve diğer güçlü adaylardan biri."
"Suriye de ilerleyen süreçte paktın parçası olabilir"
Suriye'nin de uygun şartların oluşması halinde güvenlik yapılanmasına katılabileceğini dile getiren Kılıç, ülkenin ekonomik toparlanması ve ulus devlet yapısını güçlendirmesinin belirleyici olacağını söyledi.
Kılıç şunları söyledi:
"ABD yaptırımlarının kaldırılmasıyla ekonomisi güçlenen ve YPG'nin ortadan kalkmasının ardından ulus devlet yapısını tamamlayan bir Suriye'nin de bu paktın içerisinde olabileceği kanaatindeyim."
"Malezya ve Endonezya da orta vadede katılabilir"
Savunma sanayi alanındaki ihtiyaçların yeni ortaklıkları beraberinde getireceğini belirten Kılıç, Güneydoğu Asya'dan da katılımlar beklediğini ifade etti.
Kılıç şunları söyledi:
"Malezya ve Endonezya'nın savunma sanayii alanında ciddi ihtiyaçları var. Bu pakt içerisinde savunma üretimine dayalı bir ekosistem kurulması planlanıyor. Bu nedenle orta vadede bu iki ülkenin de katılabileceğini düşünüyorum."
"Mesaj, kalıcı güvenlik mimarisi oluşturmak"
Kılıç, üç ülkenin yalnızca geçici krizlerde bir araya gelen aktörler olmadığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek yeni güvenlik anlayışının uzun vadeli olduğunu vurguladı.
Kılıç şunları söyledi:
"Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tüm dünyaya, 'Biz artık dönemsel krizlerde bir araya gelen ülkeler değiliz. Kalıcı bir güvenlik mimarisi ve savunma ekosistemi kuracağız' mesajını verdi."
"Bölge kendi güvenliğini kendisi sağlayacak"
Yeni yapılanmanın dış aktörlere bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini ifade eden Kılıç, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendilerinin sağlamayı amaçladığını söyledi.
Kılıç şunları söyledi:
"Artık ABD gibi ülkelerin bölgeye gelip güvenlik satmasına izin vermeyeceğiz. Kendi güvenlik paktımızı kuracak, kendi güvenliğimizi sağlayacak ve sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz."