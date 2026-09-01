https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/istanbul-emniyetinde-il-ici-atamalar-belli-oldu-18-ilce-ve-9-sube-muduru-degisti-1108397592.html

İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu: 18 ilçe ve 9 şube müdürü değişti

İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu: 18 ilçe ve 9 şube müdürü değişti

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar açıklandı. Düzenleme kapsamında 18 ilçe emniyet müdürlüğü ile 9 şube... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:01+0300

2026-09-01T12:01+0300

2026-09-01T12:01+0300

türki̇ye

i̇stanbul

türkiye

tolga öztürk

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

atama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078758598_0:42:716:445_1920x0_80_0_0_f41571c742c6d1842b5b5275d7e82d30.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar yapıldı. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.İstanbul Emniyetinde atamalarİstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sinav-ve-atama-sonuclarinda-yeni-donem-resmi-gazetede-yayimlandi-kpss-puani-gibi-kisisel-bilgiler-1107595163.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, türkiye, tolga öztürk, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, atama