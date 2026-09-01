https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/istanbul-emniyetinde-il-ici-atamalar-belli-oldu-18-ilce-ve-9-sube-muduru-degisti-1108397592.html
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu: 18 ilçe ve 9 şube müdürü değişti
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu: 18 ilçe ve 9 şube müdürü değişti
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar açıklandı. Düzenleme kapsamında 18 ilçe emniyet müdürlüğü ile 9 şube... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:01+0300
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i̇stanbul
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tolga öztürk
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
atama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar yapıldı. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.İstanbul Emniyetinde atamalarİstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sinav-ve-atama-sonuclarinda-yeni-donem-resmi-gazetede-yayimlandi-kpss-puani-gibi-kisisel-bilgiler-1107595163.html
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i̇stanbul, türkiye, tolga öztürk, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, atama
i̇stanbul, türkiye, tolga öztürk, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, atama
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu: 18 ilçe ve 9 şube müdürü değişti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar açıklandı. Düzenleme kapsamında 18 ilçe emniyet müdürlüğü ile 9 şube müdürlüğünde değişikliğe gidilirken, toplam 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün yeni görev yerleri belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar yapıldı. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
İstanbul Emniyetinde atamalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.
Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.
Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alpaslan Şahin, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne Lütfü Doğan, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Tolga Öztürk, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Muhammet Ahmet Katipoğlu, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kıvanç Taşçı, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kürşat Mesut Özmen, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Oktay Çelik, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Nadir Öztürk, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Can Coşkun, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Özgür Yılmaz, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Faruk Günay, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Fatih Tilki, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne İlyas Kayış, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yunus Gezer, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hakan Alpaslan Kırbaş, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Serkan Tulum, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Arınç Çevik, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne Abdulkadir Bilen atandı.