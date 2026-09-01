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İki gruba yeşil pasaport talebi: Yetki kimde?
İki gruba yeşil pasaport talebi: Yetki kimde?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında uçuş ekiplerinin yeşil pasaport talebini ve Bakanlığın yanıtını aktardı. Aslan, birçok meslek... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:42+0300
2026-09-01T15:42+0300
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Pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınması talebi Meclis'e taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, soru önergesine verdiği yanıtta, uçuş ekiplerinin mevcut uygulamalar kapsamında bazı kolaylıklardan yararlandığını belirtti.Uraloğlu'nun yanıtını değerlendiren Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde kullandıkları mürettebat belgeleriyle sağlanan imkânlara dikkat çekti.Aslan şunları söyledi:Yetki Dışişleri ve İçişleri BakanlıklarındaAslan, Bakanlığın açıklamasında vize ve ülkeye giriş prosedürlerinde mütekabiliyet ilkesine vurgu yapıldığını aktardı:Aslan ayrıca, Pasaport Kanunu kapsamındaki kural koyucu süreçler ile iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.
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Okan Aslan
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İki gruba yeşil pasaport talebi: Yetki kimde?

15:42 01.09.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında uçuş ekiplerinin yeşil pasaport talebini ve Bakanlığın yanıtını aktardı. Aslan, birçok meslek grubunun da yeşil pasaport talebinin olduğunu hatırlattı.
Pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınması talebi Meclis'e taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, soru önergesine verdiği yanıtta, uçuş ekiplerinin mevcut uygulamalar kapsamında bazı kolaylıklardan yararlandığını belirtti.
Uraloğlu'nun yanıtını değerlendiren Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde kullandıkları mürettebat belgeleriyle sağlanan imkânlara dikkat çekti.
Aslan şunları söyledi:
"Uçuş ekibi üyelerinin dış hat uçuş görevlerinde, ilgili yabancı ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde kullandıkları mürettebat belgeleriyle pasaportsuz, vizesiz geçiş ve yabancı ülke topraklarında 48 ile 72 saatle sınırlı olmak üzere konaklama imkânı tanınmaktadır."

Yetki Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında

Aslan, Bakanlığın açıklamasında vize ve ülkeye giriş prosedürlerinde mütekabiliyet ilkesine vurgu yapıldığını aktardı:
"Uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde karşılaştıkları vize ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin hususlar, devletlerarası ilişkilerde geçerli olan mütekabiliyet esası çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir."
Aslan ayrıca, Pasaport Kanunu kapsamındaki kural koyucu süreçler ile iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.
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