https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/iki-gruba-yesil-pasaport-talebi-yetki-kimde--1108407400.html

İki gruba yeşil pasaport talebi: Yetki kimde?

İki gruba yeşil pasaport talebi: Yetki kimde?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında uçuş ekiplerinin yeşil pasaport talebini ve Bakanlığın yanıtını aktardı. Aslan, birçok meslek... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:42+0300

2026-09-01T15:42+0300

2026-09-01T15:42+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınması talebi Meclis'e taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, soru önergesine verdiği yanıtta, uçuş ekiplerinin mevcut uygulamalar kapsamında bazı kolaylıklardan yararlandığını belirtti.Uraloğlu'nun yanıtını değerlendiren Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde kullandıkları mürettebat belgeleriyle sağlanan imkânlara dikkat çekti.Aslan şunları söyledi:Yetki Dışişleri ve İçişleri BakanlıklarındaAslan, Bakanlığın açıklamasında vize ve ülkeye giriş prosedürlerinde mütekabiliyet ilkesine vurgu yapıldığını aktardı:Aslan ayrıca, Pasaport Kanunu kapsamındaki kural koyucu süreçler ile iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluk alanında bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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