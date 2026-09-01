https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gulistan-doku-sorusturmasinda-1-tutuklama-daha-tutuklu-sayisi-30a-yukseldi-1108414252.html
Gülistan Doku soruşturmasında 1 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 30'a yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında 1 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 30'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun kayıp olmasıyla ilgili devam eden soruşturmada 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T19:38+0300
2026-09-01T19:38+0300
2026-09-01T19:38+0300
türki̇ye
gülistan doku
cumhuriyet başsavcılığı
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jankidarma koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.Diğer 5 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ., soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.
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gülistan doku, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama
gülistan doku, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında 1 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 30'a yükseldi
Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun kayıp olmasıyla ilgili devam eden soruşturmada 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jankidarma koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.
Diğer 5 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.
Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ., soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.