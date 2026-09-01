https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gazeteci-sukran-soner-yasamini-yitirdi-1108394676.html
Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi
Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci-yazar, araştırmacı ve sivil toplum yöneticisi Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T10:53+0300
2026-09-01T10:53+0300
2026-09-01T10:53+0300
yaşam
şükran soner
gazeteci
hayatını kaybetti
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Gazeteci yazar Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan meslek yaşamında eğitim, insan hakları ve emek üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Soner'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şükran Soner kimdir?1946 yılında Kosova’nın Priştine kentinde doğan Şükran Soner, 1956’da ailesiyle Türkiye’ye geldi. Gazeteciliğe 1966 yılında muhabir olarak başlayan Soner, meslek hayatı boyunca emek, eğitim ve toplumsal haklar üzerine haberler ile yazılar kaleme aldı. Gazeteciliğin yanı sıra sendikal örgütlenmeler ve sivil toplum çalışmalarında da görev üstlenen Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda genel başkanlık yaptı. İnsan Hakları Derneği başta olmak üzere çeşitli derneklerde de yöneticilik yaptı. Anı, gezi ve araştırma türlerinde kitapları bulunan Şükran Soner, son döneme kadar köşe yazılarını Cumhuriyet'te sürdürüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-ters-donerek-alabora-oldu-1108347769.html
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şükran soner, gazeteci, hayatını kaybetti
şükran soner, gazeteci, hayatını kaybetti
Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi
Gazeteci-yazar, araştırmacı ve sivil toplum yöneticisi Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Gazeteci yazar Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan meslek yaşamında eğitim, insan hakları ve emek üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Soner'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
1946 yılında Kosova’nın Priştine kentinde doğan Şükran Soner, 1956’da ailesiyle Türkiye’ye geldi. Gazeteciliğe 1966 yılında muhabir olarak başlayan Soner, meslek hayatı boyunca emek, eğitim ve toplumsal haklar üzerine haberler ile yazılar kaleme aldı. Gazeteciliğin yanı sıra sendikal örgütlenmeler ve sivil toplum çalışmalarında da görev üstlenen Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda genel başkanlık yaptı. İnsan Hakları Derneği başta olmak üzere çeşitli derneklerde de yöneticilik yaptı. Anı, gezi ve araştırma türlerinde kitapları bulunan Şükran Soner, son döneme kadar köşe yazılarını Cumhuriyet'te sürdürüyordu.