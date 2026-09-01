Depremde ailesini kaybeden avukat Eren Can: “Dördüncü adli yıla giriyoruz, adalet sağlanmadı”

“6 Şubat'tan sonra aslında bu dördüncü adli yıl açılışı oluyor. Ve dördüncü adli yılın açılışına girdiğimizde halen adaletin sağlanmamış olması, bizi bu adli yıl açılışında artık taleplerimizi sıralama yönüne itti. Bu kadar zaman sonra halen dosyalar aslında ilerlemedi, halen iddianamesi düzenlenmemiş dosyalar var, birçok dosyada firari sanık var. Biz de dedik ki konunun muhataplarına seslenelim. Konunun muhatapları aslında hakimler, yargıçlar, adalet bakanlığı. Adli yılı açıyoruz, hepimiz birbirimize hayırlı bir adli yıl diliyoruz ama dördüncü adli yıla girerken deprem davalarında adalet sağlanmadı. Hatta bir arpa boyu yol alamadığımız dosyalar var. Bilişkişi raporlarının bir sene beklediğimiz dosyalar var. Ve bu artık bizim açımızdan çok kabul edilebilir bir noktada değil. Çünkü biz yakınlarımızı kaybettikten sonra en azından adaletin sağlamlığını görmek istiyoruz ki içimiz rahatlasın. Biz bu cezasızlık algısının kırılmasını istiyoruz. Burada hem mevzuatsal problemlerimiz var, yani halen bilinçli taksirle iddianameler düzenleniyor. Önce suçun niteliğini tespit ederken, yani dikkatsizlik, tezbirsizlik bir trafik kazası gibi değerlendiriyoruz depremi ama aslında öngörülebilir riskler vardı. Bunun hepsi öngörülebilirdi ve ne olursa olsun mantığıyla hareket edildi. İkinci problem kamu görevlileri. Soruşturma izinleri bekletiliyor, yargılamalar birlikte yürümüyor. Yani 2-3 müteahhiti yargıladığımız zaman adalet sağlanmış olmuyor. Şu an Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve bütün diğer Adıyaman'da deprem bölgesindeki davalarda siyasi nüfuzlu olan insanlar yani salt kamu görevleri değil inşaat sektörüne çalışanlar bu yapıları yapanlar bir siyasi nüfuz kullanma eğilim oluyor. Bir de zaten belediye başkanlığının, yerel yöneticilerin de bir siyasi kimliği var. Aslında siyaseti yargı etkisinde ne yazık ki görüyoruz. Ezgi Apartmanı davasının sanıkları, aynı zamanda bir dondurma firmasının sahipleri. 6 Şubat'tan sonra uzunca bir süre firari olarak yakalama kararına rağmen arandılar. Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında kendilerine ait olan pastanedeki kolon kesme konusunda tespitler vardı. İddianame de zaten olası kasla öldürmeden düzenlendi ve müebbetle yargılanan sanıklardı. Uzunca bir süre saklandılar, uzunca bir süre bulunamadılar. En son Ankara'da bir villada bulundular ve bu kişilere ait bir dondurma firması var. Bir yandan çoğu yerde bu dondurma firmasının ürünlerinin halka çeşitli açılışlarda, ikramlarda sunulduğunu görüyoruz. Yine aynı dondurma firması sahiplerinin zaten daha önce Çevre Şehircilik Bakanı ile fotoğrafları da vardı. Halen bugün ticari ilişkiler devam ediyor. İki yıl önce adaletten kaçmış insanlar var ve bunların firması halen devletten ihale alabiliyor. Biz o firmayla ilgili her türlü haberi gördüğümüzde zaten bizim bir kez daha içimiz acıyor.”