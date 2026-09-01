Çocuklar yapay zekadan korkmuyor, yetişkinler ise endişeli

“Gerçekten çocukları aptal yerine koymak da karikatür. Çocukları yapay zeka ile süper robotlar haline gelmiş halleri de karikatür. Yani bazıları yapay zeka ile ilgilenmiyor bazıları ondan açıkça hoşlanmadığını söylüyor. Bazıları gündelik işleri de kullanıyor bazıları da kendi yapay zeka projelerini geliştiriyormuş mesela 9-15 yaş arasındaki çocukların. Şimdi bu kuşağın yapay zeka ile ilişkisini anlamanın ilk koşulu yapay zekanın onlar açısından yetişkinlerinin yaşadığı türden bir teknolojik devrim olmadığını kabul etmek olabilir. Bizim için her şey devrimdi. Ama çocuklar için böyle bir şey değil. 13-17 yaş arasındaki gençlerle bir araştırma yapılmış, Pure Research yapmış bu araştırmayı. Gençlerin yüzde 57'si chatbotları bilgi aramak, yüzde 54 okul çalışmalarına yardım almak, yüzde 47'si de eğlenmek için en az bir kere kullanmış. Makale veya video özetlemek ve görsel üretmek de yaygın kullanım alanları arasındaymış. Buna karşılık duygusal destek ve tavsiye almak için chatbot kullandığını söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 12 olmuş. Çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında. Yapay zekadan fikir almak ve bir metni geliştirmek başka bir şey. Düşünme işini bütünüyle makineye bırakmak başka bir şey. Ve çocuklar bunun farkında.”