Çocuklar yapay zekadan korkmuyor, yetişkinler ise endişeli
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında konu başlıklarından biri, yapay zekanın çocuklar üzerindeki gerçek etkisi ve yetişkinlerin bu konudaki korkuları oldu. Ayan, “Araştırmalara göre yapay zekayla büyüyecek ilk kuşak teknolojiyi ne koşulsuz kucaklıyor ne de ondan kaçıyor. Ebeveynler ise endişeli” dedi.
Gazeteci Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkisini ve yetişkinlerin bu teknolojiye yönelik kaygılarını ele aldı. Çocukların yapay zekayla ödev yapmasının eğitim sisteminin sonu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ayan, araştırmaların yapay zekayla büyüyen kuşağın teknolojiyi ne koşulsuz benimsediğini ne de tamamen reddettiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Ayan, “Çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında. Yapay zekadan fikir almak ve bir metni geliştirmek başka bir şey. Düşünme işini bütünüyle makineye bırakmak başka bir şey. Ve çocuklar bunun farkında” dedi.
Serhat Ayan, şöyle anlattı:
“Yetişkinler, çocukların yapay zeka ile düşünmeyi, yazmayı hatta arkadaşlık kurmayı unutacağından korkuyor. Evet, şu anda bütün büyüklerimizin bu dünyaya karşı, yapay zeka dünyasına karşı yaşadığı korku bu. MIT Technology Review, çocuklar ve gençlerle yaptığı çalışmada şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkartmış. Diyor ki, yapay zeka ile büyüyecek ilk kuşak, teknolojiyi ne koşulsuzca kucaklıyor, ne de ondan kaçıyor. Nerede kullanıp, nerede kendi başına kalacağına ilişkinin sınırları şimdiden çizmeye başlamış diyor. Yani bizim korkularımızdan daha azade, daha uzakta kendi durumunu halledebilen gençler var aslında ama biz orada değiliz. Biz hala korku içindeyiz. Şimdi bundan 10 yıl sonra yapay zekanın çocukların üstündeki etkisi tartışılıyor burada aslında. Yetişkinler çocukların ChatGPT ile ödev yaptığını görünce eğitimin sonuna geldiğimizi düşünüyorlar. Eyvah çocuklar artık eğitim almayacak diyorlar. Ama diğer taraftan okullar yapay zeka kullanımını yasaklamakla onu derslerin içinde kullanmak arasında gidip geliyor.”
‘Çocuklar yapay zeka risklerinin farkında’
“Gerçekten çocukları aptal yerine koymak da karikatür. Çocukları yapay zeka ile süper robotlar haline gelmiş halleri de karikatür. Yani bazıları yapay zeka ile ilgilenmiyor bazıları ondan açıkça hoşlanmadığını söylüyor. Bazıları gündelik işleri de kullanıyor bazıları da kendi yapay zeka projelerini geliştiriyormuş mesela 9-15 yaş arasındaki çocukların. Şimdi bu kuşağın yapay zeka ile ilişkisini anlamanın ilk koşulu yapay zekanın onlar açısından yetişkinlerinin yaşadığı türden bir teknolojik devrim olmadığını kabul etmek olabilir. Bizim için her şey devrimdi. Ama çocuklar için böyle bir şey değil. 13-17 yaş arasındaki gençlerle bir araştırma yapılmış, Pure Research yapmış bu araştırmayı. Gençlerin yüzde 57'si chatbotları bilgi aramak, yüzde 54 okul çalışmalarına yardım almak, yüzde 47'si de eğlenmek için en az bir kere kullanmış. Makale veya video özetlemek ve görsel üretmek de yaygın kullanım alanları arasındaymış. Buna karşılık duygusal destek ve tavsiye almak için chatbot kullandığını söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 12 olmuş. Çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında. Yapay zekadan fikir almak ve bir metni geliştirmek başka bir şey. Düşünme işini bütünüyle makineye bırakmak başka bir şey. Ve çocuklar bunun farkında.”