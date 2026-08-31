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Uzmanı anlattı: Girne’deki gemi faciası neden yaşandı?
Uzmanı anlattı: Girne’deki gemi faciası neden yaşandı?
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nda Kıbrıs’ta bir geminin alabora olmasına ilişkin konuşan Kıdemlı Kılavuz Kaptan Berdan Doğan, materyal ya da dalga çarpmasına işaret... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T15:11+0300
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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 259’u yolcu, sekizi mürettebat 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili konuşan Doğan, kazanın sebepleri ve atılması gereken adımlara değindi.“Görüntülerden arıza olmadığı kanaatindeyim. Kazanın bir şey çarpması sonucu olduğunu düşünüyorum” diyen Doğan, çarpma etkisinin dalgalardan kaynaklanabileceğini de ifade etti. Doğan, “Denizin kendi başına inip kalktığı yüksek denizler var. Bu dalgalara çarpılırsa bir materyale çarpılmış gibi zarar görülme ihtimali yüksek. Tekne fiber olduğu için de bir kırılma yaşanmış olabilir ancak geminin fiber olması pratikte bir risk taşımıyor” ifadelerini kullandı.Kaptanın ihmali olabileceğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:“Gemiler hemen manevra yapamayabiliyor”Doğan, gemi seyre kalkmadan önce can kurtarma planının anlatılması ve çıkışların yolculara gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.
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Uzmanı anlattı: Girne’deki gemi faciası neden yaşandı?

15:11 31.08.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nda Kıbrıs’ta bir geminin alabora olmasına ilişkin konuşan Kıdemlı Kılavuz Kaptan Berdan Doğan, materyal ya da dalga çarpmasına işaret etti. Doğan, seyir önceki can kurtarma planının anlatılmasının önemine vurgu yaptı.
Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 259’u yolcu, sekizi mürettebat 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili konuşan Doğan, kazanın sebepleri ve atılması gereken adımlara değindi.
“Görüntülerden arıza olmadığı kanaatindeyim. Kazanın bir şey çarpması sonucu olduğunu düşünüyorum” diyen Doğan, çarpma etkisinin dalgalardan kaynaklanabileceğini de ifade etti. Doğan, “Denizin kendi başına inip kalktığı yüksek denizler var. Bu dalgalara çarpılırsa bir materyale çarpılmış gibi zarar görülme ihtimali yüksek. Tekne fiber olduğu için de bir kırılma yaşanmış olabilir ancak geminin fiber olması pratikte bir risk taşımıyor” ifadelerini kullandı.
Kaptanın ihmali olabileceğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Gemiler hemen manevra yapamayabiliyor”

“Kaptanın uyarıları çok dikkate alması lazımdı. Kaptanlar normal şartlarda hava raporu okuyabiliyor olmalılar. Ölüdenizlerde de seyir yapabilirlerdi ancak hızın ve yönün ayarlanması gerekiyor. Geminin her yerine su girmesini kaptanın değerlendirmesi lazım. Kaptan risk görüyorsa dönmeliydi. Ancak su aldıktan sonraki süreçte gemiler hemen dönüp manevra yapılamıyor. Ölüdenizlerde dönmek de çok riskli. Dördüncü dalga çok büyük olabilir. Dalgayı yandan almak çok büyük risk oluşturuyor. Yan camların patlaması da dönme sırasında olmuştur diye düşünüyorum. Kaptanın bu tür durumlardaki sorumluluğu çok yüksek oluyor”
Doğan, gemi seyre kalkmadan önce can kurtarma planının anlatılması ve çıkışların yolculara gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.
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