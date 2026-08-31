https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/uzmani-anlatti-girnedeki-gemi-faciasi-neden-yasandi-1108374619.html

Uzmanı anlattı: Girne’deki gemi faciası neden yaşandı?

Uzmanı anlattı: Girne’deki gemi faciası neden yaşandı?

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’nda Kıbrıs’ta bir geminin alabora olmasına ilişkin konuşan Kıdemlı Kılavuz Kaptan Berdan Doğan, materyal ya da dalga çarpmasına işaret... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T15:11+0300

2026-08-31T15:11+0300

2026-08-31T15:11+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 259’u yolcu, sekizi mürettebat 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili konuşan Doğan, kazanın sebepleri ve atılması gereken adımlara değindi.“Görüntülerden arıza olmadığı kanaatindeyim. Kazanın bir şey çarpması sonucu olduğunu düşünüyorum” diyen Doğan, çarpma etkisinin dalgalardan kaynaklanabileceğini de ifade etti. Doğan, “Denizin kendi başına inip kalktığı yüksek denizler var. Bu dalgalara çarpılırsa bir materyale çarpılmış gibi zarar görülme ihtimali yüksek. Tekne fiber olduğu için de bir kırılma yaşanmış olabilir ancak geminin fiber olması pratikte bir risk taşımıyor” ifadelerini kullandı.Kaptanın ihmali olabileceğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:“Gemiler hemen manevra yapamayabiliyor”Doğan, gemi seyre kalkmadan önce can kurtarma planının anlatılması ve çıkışların yolculara gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.

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2026

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