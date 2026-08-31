https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/sanghay-isbirligi-orgutunun-25-yili-kirgizistanda-yil-donumu-zirvesi-duzenleniyor-1108325155.html
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor
Sputnik Türkiye
Avrasya'da kapsamlı işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan uluslararası bir oluşum olan ŞİÖ, 2026 yılında 25. yılını dolduruyor. Kırgızistan, dönem... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T15:33+0300
2026-08-31T15:33+0300
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Ana toplantısı Bişkek'te 1 Eylül'de , üst düzey etkinlikler ise 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirvenin en çok beklenen konukları arasında Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yer alıyor. Etkinliğe ayrıca, Bişkek'i ziyaret davetini kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılması zirveye ayrı bir uluslararası önem kazandırıyor.ŞİÖ'nün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor
2026-08-31T15:33+0300
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i̇nfografi̇k, vi̇deo, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, çin, rusya, bişkek, видео
i̇nfografi̇k, vi̇deo, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, çin, rusya, bişkek, видео
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor
Avrasya'da kapsamlı işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan uluslararası bir oluşum olan ŞİÖ, 2026 yılında 25. yılını dolduruyor. Kırgızistan, dönem başkanlığı kapsamında Devlet Başkanları Konseyi'nin yıl dönümü toplantısına ev sahipliği yapıyor.
Ana toplantısı Bişkek'te 1 Eylül'de , üst düzey etkinlikler ise 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Zirvenin en çok beklenen konukları arasında Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yer alıyor. Etkinliğe ayrıca, Bişkek'i ziyaret davetini kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılması zirveye ayrı bir uluslararası önem kazandırıyor.
ŞİÖ'nün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.