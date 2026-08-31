https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/sanghay-isbirligi-orgutunun-25-yili-kirgizistanda-yil-donumu-zirvesi-duzenleniyor-1108325155.html

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor

Sputnik Türkiye

Avrasya'da kapsamlı işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan uluslararası bir oluşum olan ŞİÖ, 2026 yılında 25. yılını dolduruyor. Kırgızistan, dönem... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

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Ana toplantısı Bişkek'te 1 Eylül'de , üst düzey etkinlikler ise 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirvenin en çok beklenen konukları arasında Rusya lideri Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yer alıyor. Etkinliğe ayrıca, Bişkek'i ziyaret davetini kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılması zirveye ayrı bir uluslararası önem kazandırıyor.ŞİÖ'nün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

kırgızistan

çin

rusya

bişkek

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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor Sputnik Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı: Kırgızistan'da yıl dönümü zirvesi düzenleniyor 2026-08-31T15:33+0300 true PT0M27S

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Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, vi̇deo, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, çin, rusya, bişkek, видео