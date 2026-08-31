Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/netanyahudan-canli-yayinda-cok-sayida-ulkeye-tehdit-tumunu-isgal-ederiz-1108355599.html
Netanyahu'dan canlı yayında çok sayıda ülkeye tehdit: 'Tümünü i̇şgal ederiz'
Netanyahu'dan canlı yayında çok sayıda ülkeye tehdit: 'Tümünü i̇şgal ederiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesi anketlerde geriye düşerken katıldığı canlı yayında İran, Gazze, Batı Şeria ve İngiltere'yi hedef aldı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T07:24+0300
2026-08-31T07:24+0300
dünya
gadi eisenkot
ortadoğu
gazze
i̇ran
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_383a1a5a891e118e7e4afdfcc16bafcb.jpg
İsrail siyasetinde 27 Ekim seçimleri yaklaşırken, kamuoyu yoklamalarında koltuğunu kaybetme riskiyle yüzleşen Başbakan Binyamin Netanyahu, canlı yayında tüm bölgeyi sarsacak tehditlerde bulundu. Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu; Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve İran eksenindeki askeri faaliyetlerin henüz tamamlanmadığını öne sürerek yeni operasyonların sinyalini verdi.İran ve Gazze i̇çin gözdağı: 'Tümünü i̇şgal ederiz'Tahran yönetiminin zayıfladığını ve sallantıda olduğunu iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer programı hedeflerinden vazgeçmediğini ileri sürdü. Başbakanlık görevinde kaldığı sürece nükleer silah üretimine izin vermeyeceklerini savunan İsrail Başbakanı, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ordunun "tüm Gazze'yi işgal edeceğini" açıkladı. Bir Filistin devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini de yineleyen Netanyahu, bölgedeki kalıcı işgal hedeflerini açıkça dile getirdi.Batı Şeria'daki gasba sahip çıktı, Londra'yı hedef aldıİşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerine saldıran yasa dışı yerleşimcileri "az sayıda genç" olarak nitelendiren Netanyahu, bu baskınların kontrolsüz yapılmaması gerektiğini söyledi. Toprak gasbının devlet gücüyle yürütülmesi gerektiğini "Orada ordu var, polis var, hükümet var" sözleriyle savunan Netanyahu, yerleşimci şiddetinin medya tarafından abartıldığını iddia etti. Netanyahu ayrıca sosyal medya paylaşımları üzerinden İngiltere hükümetini de sert bir dille eleştirdi.Seçim anketlerinde çöküş: Eisenkot öne geçtiNetanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi, son kamuoyu araştırmalarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin gerisinde kalmış durumda. Siyasi analistler, sandıkta hezimete uğramaktan çekinen İsrail Başbakanı'nın, oy tabanını konsolide etmek amacıyla güvenlik merkezli bir "korku propagandası" yürüttüğünü ve bu doğrultuda söylemlerini giderek radikalleştirdiğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cezayirde-orman-yanginlarini-cikaranlara-idam-cezasi-geliyor-1108354862.html
gazze
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097806871_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_414124155e807c4b79ee73804da0cc0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gadi eisenkot, ortadoğu, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas
gadi eisenkot, ortadoğu, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas

Netanyahu'dan canlı yayında çok sayıda ülkeye tehdit: 'Tümünü i̇şgal ederiz'

07:24 31.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce CenetaNetanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi
Netanyahu, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesi anketlerde geriye düşerken katıldığı canlı yayında İran, Gazze, Batı Şeria ve İngiltere'yi hedef aldı. Nükleer program uyarısı yapan Netanyahu, 'gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz' çıkışıyla bölgedeki gerilimi tırmandırdı.
İsrail siyasetinde 27 Ekim seçimleri yaklaşırken, kamuoyu yoklamalarında koltuğunu kaybetme riskiyle yüzleşen Başbakan Binyamin Netanyahu, canlı yayında tüm bölgeyi sarsacak tehditlerde bulundu. Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu; Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve İran eksenindeki askeri faaliyetlerin henüz tamamlanmadığını öne sürerek yeni operasyonların sinyalini verdi.

İran ve Gazze i̇çin gözdağı: 'Tümünü i̇şgal ederiz'

Tahran yönetiminin zayıfladığını ve sallantıda olduğunu iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer programı hedeflerinden vazgeçmediğini ileri sürdü. Başbakanlık görevinde kaldığı sürece nükleer silah üretimine izin vermeyeceklerini savunan İsrail Başbakanı, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ordunun "tüm Gazze'yi işgal edeceğini" açıkladı. Bir Filistin devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini de yineleyen Netanyahu, bölgedeki kalıcı işgal hedeflerini açıkça dile getirdi.

Batı Şeria'daki gasba sahip çıktı, Londra'yı hedef aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerine saldıran yasa dışı yerleşimcileri "az sayıda genç" olarak nitelendiren Netanyahu, bu baskınların kontrolsüz yapılmaması gerektiğini söyledi. Toprak gasbının devlet gücüyle yürütülmesi gerektiğini "Orada ordu var, polis var, hükümet var" sözleriyle savunan Netanyahu, yerleşimci şiddetinin medya tarafından abartıldığını iddia etti. Netanyahu ayrıca sosyal medya paylaşımları üzerinden İngiltere hükümetini de sert bir dille eleştirdi.

Seçim anketlerinde çöküş: Eisenkot öne geçti

Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi, son kamuoyu araştırmalarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin gerisinde kalmış durumda. Siyasi analistler, sandıkta hezimete uğramaktan çekinen İsrail Başbakanı'nın, oy tabanını konsolide etmek amacıyla güvenlik merkezli bir "korku propagandası" yürüttüğünü ve bu doğrultuda söylemlerini giderek radikalleştirdiğini değerlendiriyor.
İdam - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
DÜNYA
Cezayir'de orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası geliyor
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала