https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/netanyahu-yonetimi-hem-iceride-hem-disarida-ciddi-bir-sikismislik-yasiyor-1108373448.html

“Netanyahu yönetimi hem içeride hem dışarıda ciddi bir sıkışmışlık yaşıyor”

“Netanyahu yönetimi hem içeride hem dışarıda ciddi bir sıkışmışlık yaşıyor”

Sputnik Türkiye

İsrail'de yaklaşan 2026 seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda çatlaklar derinleşiyor. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, hem siyasi krizlerin... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T14:56+0300

2026-08-31T14:56+0300

2026-08-31T14:56+0300

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında İsrail'in Filistin politikalarını ve yaklaşan seçimler öncesindeki siyasi tabloyu değerlendirdi. Bozkurt, Filistinli çocukların tutuklanması ve Kudüs'teki uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Netanyahu'nun koalisyonunda da ciddi çatlaklar oluştuğunu söyledi.“Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor”Filistinli çocukların gözaltına alınmasına dikkat çeken Bozkurt, İsrail'in uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tepki çekmesi gerektiğini ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:“Kudüs'ü Yahudileştirme politikası sürdürülüyor”Doğu Kudüs'te tarihi isimlerin değiştirildiğini belirten Bozkurt, bunun sistematik bir politika olduğunu söyledi:“Netanyahu'nun koalisyonunda kriz büyüyor”İsrail'de 2026 genel seçimleri öncesinde iktidar bloğunda yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat çeken Bozkurt, kamuoyu yoklamalarının Netanyahu açısından olumsuz bir tablo ortaya koyduğunu söyledi:“Ben-Gvir ile Netanyahu arasında ortak liste tartışması”Likud'un seçim stratejisinin koalisyon ortakları arasında yeni bir gerilime yol açtığını belirten Bozkurt, özellikle Itamar Ben-Gvir'in Netanyahu'nun önerisine karşı çıktığını söyledi:

doğu kudüs

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