“Netanyahu yönetimi hem içeride hem dışarıda ciddi bir sıkışmışlık yaşıyor”
bölgenin kalbi
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İsrail'de yaklaşan 2026 seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda çatlaklar derinleşiyor. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, hem siyasi krizlerin hem de Filistin politikalarının Netanyahu yönetimini giderek daha fazla sıkıştırdığını söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında İsrail'in Filistin politikalarını ve yaklaşan seçimler öncesindeki siyasi tabloyu değerlendirdi. Bozkurt, Filistinli çocukların tutuklanması ve Kudüs'teki uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Netanyahu'nun koalisyonunda da ciddi çatlaklar oluştuğunu söyledi.
“Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor”
Filistinli çocukların gözaltına alınmasına dikkat çeken Bozkurt, İsrail'in uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tepki çekmesi gerektiğini ifade etti.
Bozkurt şunları söyledi:
"Filistinli Esirleri Savunma Merkezi'nin raporuna göre yaklaşık 370 Filistinli çocuk hâlâ İsrail hapishanelerinde tutuluyor. 2026'nın ilk altı ayında 276 Filistinli çocuk gözaltına alınmış. Yani 9-10, 11-12 yaşındaki çocukları gözaltına alıyorlar."
“Kudüs'ü Yahudileştirme politikası sürdürülüyor”
Doğu Kudüs'te tarihi isimlerin değiştirildiğini belirten Bozkurt, bunun sistematik bir politika olduğunu söyledi:
"Doğu Kudüs'teki tabelalarda 'Şam Kapısı' ifadesini 'Antik Kapı' olarak değiştirmişler. Uzmanlar, İsrail'in Arapça ve İslami sembolleri Yahudi sembolleriyle değiştirerek Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalıştığını söylüyor. Buna rağmen Birleşmiş Milletler kararları ortada."
“Netanyahu'nun koalisyonunda kriz büyüyor”
İsrail'de 2026 genel seçimleri öncesinde iktidar bloğunda yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat çeken Bozkurt, kamuoyu yoklamalarının Netanyahu açısından olumsuz bir tablo ortaya koyduğunu söyledi:
"Netanyahu ve koalisyonunu oluşturan partiler anketlerde ciddi şekilde geride görünüyor. İsrail'deki haber sitelerindeki yorumlara da baktığınızda Netanyahu yönetimine ciddi tepki gösteren geniş bir kesim olduğunu görüyorsunuz. Netanyahu'nun zor durumda olduğu açık."
“Ben-Gvir ile Netanyahu arasında ortak liste tartışması”
Likud'un seçim stratejisinin koalisyon ortakları arasında yeni bir gerilime yol açtığını belirten Bozkurt, özellikle Itamar Ben-Gvir'in Netanyahu'nun önerisine karşı çıktığını söyledi:
"Netanyahu, sağ blok partilerinin ortak listeyle seçime girmesini istiyor. Ancak Ben-Gvir buna karşı çıkıyor ve Netanyahu'yu kendi partisini zayıflatmaya çalışmakla suçluyor. Bütün bunlara baktığımızda Netanyahu'nun siyasi açıdan ciddi bir sıkışmışlık içinde olduğunu görüyoruz."