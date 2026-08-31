“Kriz Hürmüz ve Karadeniz olarak katmerleniyor, doğalgaz Türkiye’nin milli güvenlik sorunu”

“ABD’nin İran’a yaptırımı Trump ile başlamadı, epeydir yaptırım uygulanıyor. Bu yaptırımın başında petrol ve ürünleri vardı ancak gaz hariç tutulmuştu. Türkiye ile İran’ın en büyük ticareti doğalgaz ve 2019’dan beri petrol ürünleri almıyoruz. Diğer ürünlerden de çok az alınıyor ve bu da kayda değer bir rakam değil. 2010’lu yıllarda Reza Zerrab olayıyla İran’ın gaz parası Türkiye’de Halkbank’a yatıyordu. Sonra bu paranın transferi Dubai üzerinden altınla ödeme şeklinde yürüyordu. Şu anda Trump yönetimi bu işi daha da sıkılaştıracak gibi görünüyor. Petrol ürünlerinin dışında altın, dijital varlıklar, teknoloji ürünleri ve deniz taşımacılığıyla da ilgili yaptırımlar var. Türkiye ile İran ticaretinin şu an dengede olduğu söylenebilir. Türkiye geçen yıl yaklaşık üç milyar dolarlık mal ihraç etti. Karşılığında ise 2,5 milyar dolarlık ithal etti ve bunun 1,3 milyar doları doğalgaz ithalatıydı. Bu dengede Türk Lirası ile de ticaret yapılabilir. Ancak bu iş daha da sıkılaşırsa çözüm yolları kötü noktalara varabilir. Çok önceden doğalgaz alım satım sözleşmesi vardı. Bunun fiyat maddesi konusunda Türkiye anlaşamamıştı ve o zamanki İranlı Bakan Ankara’yı ziyaret etmişti ve Recai Kutan enerji bakanıydı. Esenboğa’da parafe edilip hızlıca yapılmıştı. Bu sözleşmenin kriz olmasa bile mutlaka yenilenmesi ve daha açık dille yapılması gerekiyordu. Bu yılın temmuz ayında bu sözleşme sona erdi. Eksik teslimat miktarları yapılıyor. Bu sözleşmenin de bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Türkiye’nin kış döneminde İran gazını alma zorunluluğu var. Türkiye’de yazla kış arasında ciddi bir dengesizlik var. 23,5 milyon konut gaz tüketiyor. Ocak ayında 7 milyar metreküp tüketen konutlar yaz ayında 300 milyona düşüyor. Bu dengesizliği karşılamanın tek yolu her giriş noktasından maksimum gazı almak. İran’ın günlük sözleşme miktarı 28.6 milyondur. Bu gaz kışın sisteme girmek zorunda. Aksi halde kesintiler yaşanabilir. İran Türkiye’nin 2,5 katı tüketim yapıyor. 28 Şubat’ta başlayan savaş, İran’ın tesislerine de zarar verdi. İran kondensatla birlikte gaz üretiyor. Bu kondensatı ihraç edemezse tanklarda bir yere kadar depolayabilirler. Sonra üretimi durdurmak ya da azaltmak zorunda kalır. Kış döneminde kendi tüketimi de var. 155 tane doğalgaz santrali var İran’ın ve bunlar da gaz tüketiyor. Buradaki üretimde bir azalma olduğunda bu Türkiye’yi de etkileyecektir.”