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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kozinoglu-dosyasi-faili-mechul-dairesinde-1108363305.html
Kozinoğlu dosyası, Faili Meçhul Dairesi'nde
Kozinoğlu dosyası, Faili Meçhul Dairesi'nde
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konularından biri, cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T12:30+0300
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Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde. Dosyanın Faili Meçhul Dairesi'ne gönderilmesiyle birlikte, Kozinoğlu’nun cezaevindeki son saatleri ve ölümüne ilişkin soru işaretleri yeniden tartışılmaya başlandı.Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden önce aktardığı notları hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, fetö, yeri ve zamanı, kaşif kozinoğlu
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, fetö, yeri ve zamanı, kaşif kozinoğlu

Kozinoğlu dosyası, Faili Meçhul Dairesi'nde

12:30 31.08.2026 (güncellendi: 12:31 31.08.2026)
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konularından biri, cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Faili Meçhul Dairesi'ne gönderilmesi oldu.
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde.
Dosyanın Faili Meçhul Dairesi'ne gönderilmesiyle birlikte, Kozinoğlu’nun cezaevindeki son saatleri ve ölümüne ilişkin soru işaretleri yeniden tartışılmaya başlandı.
Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden önce aktardığı notları hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“MİT Eski Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kozinoğlu, cezaevinde hayatını kaybetmişti. FETÖ’cü savcıların yönettiği soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. O ölüme ilişkin elde edilen bilgiler sonrasında Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya faili meçhul dairesine gönderildi. 15 yıl geçti üzerinden ama unutmuyoruz. Gardiyanların da yeniden sorgulanacağını görüyoruz. Duş aldıktan sonra koğuşuna geçiyor, daha sonra fenalaştığı için yan koğuştakilere sesleniyor. Acil yardım butonuna basarak gardiyanlar çağırılıyor. Gardiyanların aradığı acil sağlık ekibinin o sırada yemekte olduğu öğreniliyor. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahaleler sonucu hastaneye kaldırılıyor. Olay sırasında yemekte olan ekibin olduğu ambulans on dakika yol kenarında bekletiliyor, ekip değişimi yapılıyor. Kozinoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden önce kaleme aldığı notlar da dava dosyasında. Notlarda OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguluyor. Sanıkların hiçbirini tanımadığını, tek bir gazeteciyle dahi irtibat kurmadığını yazıyor. MİT’ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunduğunu belirtiyor. Son dönemde bu davalar arka arkaya geliyor, bakalım bu dava nasıl ilerleyecek.”
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