Kozinoğlu dosyası, Faili Meçhul Dairesi'nde

“MİT Eski Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kozinoğlu, cezaevinde hayatını kaybetmişti. FETÖ’cü savcıların yönettiği soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. O ölüme ilişkin elde edilen bilgiler sonrasında Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya faili meçhul dairesine gönderildi. 15 yıl geçti üzerinden ama unutmuyoruz. Gardiyanların da yeniden sorgulanacağını görüyoruz. Duş aldıktan sonra koğuşuna geçiyor, daha sonra fenalaştığı için yan koğuştakilere sesleniyor. Acil yardım butonuna basarak gardiyanlar çağırılıyor. Gardiyanların aradığı acil sağlık ekibinin o sırada yemekte olduğu öğreniliyor. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahaleler sonucu hastaneye kaldırılıyor. Olay sırasında yemekte olan ekibin olduğu ambulans on dakika yol kenarında bekletiliyor, ekip değişimi yapılıyor. Kozinoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden önce kaleme aldığı notlar da dava dosyasında. Notlarda OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguluyor. Sanıkların hiçbirini tanımadığını, tek bir gazeteciyle dahi irtibat kurmadığını yazıyor. MİT’ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunduğunu belirtiyor. Son dönemde bu davalar arka arkaya geliyor, bakalım bu dava nasıl ilerleyecek.”